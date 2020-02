Скарлетт Йоханссон оконфузилась перед камерами на звездной вечеринке

Лондон, 4 февраля. Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон посетила вечеринку в честь церемонии вручения наград Британской киноакадемии и телевизионных искусств (BAFTA) в Лондоне. Звезда оказалась в неловком положении из-за своего наряда.

На официальной части церемонии Йоханссон появилась в платье Versace цвета розового фламинго с блестящей вышивкой и страусиными перьями. После торжественной части звезда отправилась на афтепати в пятизвездочный ресторан London 's Chiltern Firehouse в центре столицы Великобритании.

Йоханссон решила сменить наряд и пришла на вечеринку в ультракоротком мини-платье Versace, которое дополнила черными лодочками и черными колготами. Однако именно они и поставили Йоханссон в неловкое положение. После окончания вечеринки звезда вышла к камерам в прекрасном расположении духа, а, садившись в машину, продемонстрировала папарацци огромную стрелку на колготках.

Scarlett Johansson looking utterly FANTASTIC last night in Sheer Black tights (with a long ladder). pic.twitter.com/LN6KhQ4bgE