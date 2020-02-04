Сирия, 4 февраля. В результате обстрелов курдских радикалов в Африне и на северо-востоке Алеппо пострадали мирные жители. Еще одно нападение неизвестных произошло в провинции Даръа. САА зачистила от боевиков четыре деревни в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: пережили еще одну вылазку неизвестных в провинции Даръа; выбили джихадистов из деревень Джудайда, Телль-Хатра и Тувайль аль-Халиб в Идлибе.

«Тахрир аш-Шам»: обстреляла военный лагерь САА у города Джурин на северо-западе Хамы.

Курдские вооруженные группировки: нанесли удары по городу Африн и населенному пункту Аль-Мохсанли в Алеппо, есть жертвы среди мирных жителей.

ВС Турции и протурецкие силы: открыли ответный огонь по позициям курдских боевиков в районе Тель-Рифата в Северном Алеппо.

Провинция Алеппо

Военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) сообщает о том, что курдские боевики активизировали обстрелы районов, подконтрольных протурецким формированиям. Под огнем оказалась территория административного центра кантона Африн. Отмечается, что снаряды попали в здание шариатской школы, в результате чего один из мирных жителей погиб, еще один был ранен. В то же время Отряды народной самообороны (YPG) нанесли удары из минометов по деревне Аль-Мохсанли, которая находится к северу от города Манбидж в северо-восточной части Алеппо, что привело к ранению нескольких гражданских лиц, в том числе ребенка. Напомним, члены радикальных курдских бандгрупп неоднократно предпринимают вылазки в зонах контроля союзников Турции, жертвами которых зачастую становятся мирные жители.

В качестве ответных действий турецкая артиллерия открыла огонь по укреплениям курдских боевиков на окраинах населенного пункта Мараназ недалеко от Тель-Рифата. По неподтвержденным данным, один из снарядов приземлился неподалеку от блокпоста сирийских военных, установленного в данном районе.

Провинция Даръа

Российский центр по примирению враждующих сторон обнародовал данные о числе сирийцев, которые вернулись на территорию Сирийской Арабской Республики (САА) из соседних государств в течение дня. Стало известно, что за 24 часа в САР прибыли 173 человека из Ливана — они перешли через погранпереходы «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах», а также 477 беженцев из Иордании.

Между тем Twitter-канал (halabtodaytv) сообщил о еще одной вылазке в Даръа. Один из сотрудников службы безопасности был убит в результате нападения группы неизвестных лиц в населенном пункте Инхиль в северной части провинции. На данный момент ни одно из антиправительственных формирований не заявляло о своей причастности к совершению налета. Напомним, ранее также поступали сведения о вылазке неизвестных в районе деревни Ар-Рай.

Провинция Идлиб

На юго-востоке Идлиба не прекращаются столкновения между силами САР и боевиками вооруженной оппозиции. Согласно данным военного источника в сети Twitter (watanisy), военнослужащим Сирийской арабской армии (САА) удалось выбить джихадистов из деревень Джудайда, Телль-Хатра и Тувайль аль-Халиб. Напомним, ранее также сообщалось о том, что последние бои привели к ликвидации не менее 87 исламистов. Авиация РФ и САР тем временем обеспечивает САА прикрытие с воздуха. Как передает Twitter-канал (masarpressnet), военные самолеты союзников атакуют опорные пункты боевиков в окрестностях города Сармин.

Провинция Хама

Возобновились вооруженные стычки к северо-западу от административного центра провинции. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (KurdishRebel49), джихадисты террористического альянса «Тахрир аш-Шам» и выступающих на его стороне формирований открыли огонь по военному лагерю Сирийской арабской армии (САА), расположенному неподалеку от города Джурин. Никакой информации о возможных жертвах среди солдат правительственных войск пока не поступало. В то же время поступают данные о взрывах в районе Джубб ар-Рамла. Предполагается, что они также были вызваны обстрелами.