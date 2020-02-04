Доктор Мясников назвал два сценария распространения китайского коронавируса

Москва, 4 февраля. Российский врач и телеведущий Александр Мясников назвал два возможных сценария распространения коронавируса.

По его словам, официальные данные не отражают реальную динамику распространения коронавируса. В официальной статистике отражены только те, кто обратился за медицинской помощью, однако есть большое количество зараженных, которые оказались за пределами медицинского наблюдения. При этом все смертельные случаи регистрируются и тщательно исследуются. Это свидетельствует о том, что уровень смертности от коронавируса значительно ниже.

Мясников отмечает, что есть два сценария дальнейшего распространения коронавируса. Первый сценарий предполагает, что вирус продолжит распространяться на протяжении последующих четырех недель, после чего эпидемия плавно пойдет на спад.

«Не потому что я оптимист, просто подобные эпидемии бывали», — написал доктор в своем Telegram-канале.

Второй сценарий предполагает распространение вируса по всему миру. При этом Мясников на 99,9% уверен, что верным окажется именно первый сценарий. По его словам, геном нового заболевания на 70% повторяет хорошо изученную разновидность коронавируса. Лечение нового вируса может осуществляться с использованием препаратов, которые были созданы для борьбы с ранее изученным видом коронавируса.

Он также добавил, что главной задачей в борьбе с новым вирусом является своевременное выявление зараженных и их изоляция.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. В настоящее время количество зараженных новым коронавирусом достигает 20 тысяч человек. Зафиксированы более 420 летальных исхода. Случаи заражения коронавирусом зафиксированы в большинстве стран мира.