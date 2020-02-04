ДНР — прекрасный край вопросов без ответа. Колонка Натальи Макеевой

События в Донбассе находятся в центре внимания всех без исключения российских и крупнейших зарубежных СМИ уже почти шесть лет. Страшной реалией нескольких миллионов жителей региона стала жестокая война в XXI веке, которая развернулась фактически в центре Европы.

Мятеж в Киеве

Для наших читателей, которые начали следить за новостной повесткой недавно, напомним, что случилось шесть лет назад. К сожалению, в мире клипового мышления и быстро сменяющих друг друга новостей многие вещи забываются обществом с пугающей быстротой.

Не принявший незаконный государственный переворот в Киеве, произошедший в феврале 2014 года, Донбасс изначально требовал федерализации в составе Украины — вполне разумного государственного устройства, которое совершенно не мешает жить, развиваться и сохранять территориальную целостность многим странам во всем мире. Многие участники самых первых протестов в Донецке и Луганске признаются, что именно в тот момент у Киева были все шансы сохранить Украину.

Федерализация была бы идеальным решением… Но это лишь в том случае, если бы киевское руководство исходило из государственных интересов. Увы, но полноценная государственность на Украине, по большому счету, за неполные 30 лет так и не сложилась. Политологи во всем мире называют это failed state — «несостоявшееся государство», псевдогосударственное образование, кое-как существующее под внешним контролем, в котором марионетки внешних сил не принимают каких бы то ни было значимых решений. Что характерно — на момент 2014 года в главном здании СБУ в Киеве целый этаж заняли сотрудники ЦРУ, остающиеся там по сей день. Поначалу над входом в СБУ неподалеку от флага Украины даже висел флаг США.

Здесь надо понимать, что американские стратеги никогда не беспокоились о благополучии народов, в чью жизнь они вторгаются уже не первый десяток лет. Вьетнам, Югославия, Ливия — список огромен. Украина его, что было ожидаемо, пополнила.

И вместо того, чтобы отказаться от унитарного устройства и пойти на федерализацию, позволив Донбассу просто-напросто жить как раньше, Киев пошел на эскалацию конфликта, показав таким образом свою нацистскую суть. А пытаться унифицировать народы и этносы под некий общий формат — это ни что иное, как нацизм — то есть, построение, не важно — мягкими или жесткими методами, единой гражданской политической нации.

Война

Официально Киев назвал события в Донбассе «антитеррористической операцией» — АТО. Текст указа президента Украины о начале «операции» появился на его официальном сайте 13 апреля 2014 года. Документ назывался «О неотложных мерах по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины».

Причем в начале, кажется, никто не верил, что происходит что-то ужасное. Безоружные дончане, выходя всем поселком, останавливали бронетехнику. Мужики на разваливающейся легковушке гоняли по полю танк. Украинская армия не умела воевать, да и не хотела… Казалось, что сейчас, вот-вот, в Киеве одумаются, все как-нибудь успокоится. Но надежды на победу разумного начала в сознании новоиспеченного украинского руководства оказались тщетными.

И, хотя точкой невозврата считается трагедия 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов, еще до этого кровь пролилась в Славянске. Потом украинская авиация по луганской ОГА — и весь мир в ужасе смотрел, как умирающая женщина в красном платье тихо переговаривается с другим тяжелораненым… Вскоре украинский официоз начнет бормотать что-то невнятное про кондиционер, установленный на стене здания.

Потом будет страшное лето 2014 года. Будет применение Украиной тяжелой артиллерии, минометов, РСЗО, в том числе кассетных боеприпасов, а также химического оружия. Шахта со зверски убитым гражданскими, в том числе беременными женщинами. Погибшие под обстрелами дети Донбасса. Расстрелянный украинскими военными гражданский самолет… Об этой войне написано, кажется, почти столько же, сколько о Великой Отечественной, и наши читатели без труда найдут в Сети хроники шестилетнего донбасского кошмара.

В XXI веке очень много говорится о правах человека, о гуманизме и так далее... Но, кажется, зла от этих разговоров меньше не становится. А буквально помешанный на очень по-своему понятом концепте прав человека Запад крайне неохотно идет на осуждение преступлений киевского режима.

Референдум

Уже в апреле 2014 года стало понятно, что с Украиной, по крайней мере — нынешней, у Донбасса нет и не может быть ничего общего. Это был цивилизационный выбор тех, для кого герои Алексей Мересьев и Георгий Жуков, а не Бандера с Шухевичем. Тех, кто считает, что говорить и думать по-русски, — это неотъемлемое, естественное право жителей региона, а украинизация — насилие над миллионами русских.

Именно поэтому вполне логичным шагом стало решение Луганской и Донецкой народных республик о проведении референдума о статусе территорий.

11 мая 2014 года жители ДНР, в том числе ее районов, в данный момент подконтрольных Киеву (включая и Мариуполь), ответили на вопрос: «Поддерживаете ли вы акт государственной самостоятельности Донецкой Народной Республики?» В тот же день такой же референдум прошел в ЛНР.

Участок для голосования также был открыт в Москве, на который съехались дончане со всей РФ, а также Ближнего и Дальнего Зарубежья. Всего в Москве за день проголосовало более 50 тысяч человек. Управа района Дорогомилово во избежание несчастных случаев организовала раздачу бесплатной воды стоявшим в очереди на участок и установила рамки металлоискателей.

Подавляющее большинство проголосовавших как в Донбассе, так и за его пределами, ответило: «Да».

ДНР сегодня

Донецкая и Луганская народные республики стали символом мужества для всего Русского мира. Да, многое пошло не так, как видели активисты Русской весны 2014 года. Не сбылась — возможно, пока не сбылась — Новороссия. Не произошло вхождение региона в состав России. А территория ДНР и ЛНР — пока лишь часть бывших Донецкой и Луганской областей, хотя не так давно республики приняли решение об определении своих границ именно по границам областей, а не по линии соприкосновения. У всего происходящего есть объективные причины… Есть некая логика истории, согласно которой события развиваются не так, как хотелось тем, кто вел людей под российскими знаменами по Донецку и Луганску, первым ополченцам, а также участникам акций в поддержку Донбасса, чуть ли не ежедневно проходивших в 2014 году в РФ.

Федеральное агентство новостей пристально следит за событиями в Донбассе. Недавно, в последних числах января 2020 года, корреспонденты ФАН Наталья Макеева и Степан Яцко посетили ДНР в рамках работы над спецпроектом «Дед Победы».

У войны в Донбассе есть две главные особенности, отличающие ее от других конфликтов на пространстве бывшего СССР, — массовое применение тяжелых вооружений и то, что линия фронта проходит в непосредственной близости от крупных населенных пунктов. Так, от центра Донецка до передовой — не более 11 километров. А по некоторым направлениям — и вовсе около семи. Когда идет со стороны ВСУ обстрел того, что осталось от международного аэропорта имени Прокофьева, характерный «шум» хорошо слышно и на площади Ленина, и на бульваре Пушкина. Несколько минут на машине — и есть все шансы оказаться там, куда гражданским лучше лишний раз не заглядывать.

Донецк — невероятно солнечный город. Даже когда солнце прячется за неповторимым «сепарским туманом». Этот город живет вопреки всему. И не просто живет! Донецк — действительно красивый европейский город. Работают магазины — небольшие и сетевые, киоски с газетами и журналами, а также кафе, причем во многих столики нужно бронировать заранее, а еда тут невероятно вкусная. На улицах — идеальный порядок. В коммунальном предприятии «Зеленстрой» люди трудятся на совесть. Ведь не столько в зарплате дело, сколько в родном городе, для каждого из жителей — лучшем на всей Земле.

В тот момент, когда кто-то, возможно, опустил бы руки — ну, в самом деле, какой порядок, какие клумбы, когда война и экономическая блокада, — дончане бросают вызов судьбе и строят жизнь не где-то далеко, а здесь, в родных краях. В этом для нас, вечно всем недовольных москвичей и петербуржцев, главная загадка: как люди здесь живут, растят детей, строят планы на будущее? В Донбассе очень много тайн, загадок, даже определенной мистики. Нас, россиян, в Донецке не покидает странное ощущение зыбкой жизни на краю бездны. Шахтерский край, прекрасный край…

Донецк называют «городом миллиона роз». Сейчас, конечно, не видно ни роз, ни розовых магнолий — природа спит, хотя, говорят, где-то в глубине парка Щербакова уже зацветают подснежники. Но стоит открыть на телефоне сводки обстрелов, которые СЦКК публикует практически в режиме реального времени, и становится понятно, насколько обманчив мирный вид…

А еще в Донецке даже в самые страшные дни 2014–2015 годов не останавливалась культурная жизнь. Концерты, спектакли, литературные чтения — все это жило и живет, несмотря на бесчисленные трудности. Ведь часть культурной элиты выбрала сторону Киева и уехала. Зарплаты в этой сфере невысокие либо их и вовсе нет.

Союз писателей (СП) ДНР с трудом наскребает средства на оплату коммунальных услуг и издание сборников. Но при этом зал СП ДНР во время собрания, которое посетил корреспондент ФАН, был полон. Люди, находящиеся фактически в режиме выживания, активно общались, говорили о жизни и искусстве. Приняли в СП ДНР нового члена, двоих оставили в кандидатах, руководство союза отругало неплательщиков членских взносов, а также тех, кто числится, но маловато пишет. И не было уныния во взглядах и словах!

При том, что, конечно же, жизнь тут — не сахар. О проблемах любой житель ДНР или ЛНР расскажет не меньше, чем о своей любви к родной земле… И, по словам жителей Донецка и других городов, собственно война, как это ни странно звучит, — не самый главный фактор. Боевые действия затрагивают не более 2% населения ДНР — это официальные цифры.

Главный источник неустроенности — экономическая блокада и ситуация непризнанности никем, кроме Южной Осетии. Жители и ДНР, и ЛНР констатируют, что признание решило бы массу проблем, позволило бы, в частности, развиваться бизнесу, в том числе производителям, а не только торгово-закупочной сфере. Да и, признаются дончане, военная составляющая изменилась бы в случае признания РФ республик.

«Непризнанный регион РФ» — так сейчас иногда называют Донбасс. Тут о президенте России Владимире Путине говорят «наш президент», а про себя, сравнивая с другими странами, — «тут у нас в России». «Территория», как иногда называют регион, по-прежнему смотрит на Россию с любовью, ждет ее волю…

Корреспонденты ФАН покидали Донецк с неоднозначными чувствами. Безусловно, это те места, которые «цепляют» каждого, кто здесь окажется. И эта земля уже никогда не будет чужой, не будет просто командировкой в ряду многих. Однако нерешенность экономических проблем, неясные перспективы военной ситуации — это вопросы без ответа. Пока без ответа.