Солнцев нашел способ вернуть жене-пенсионерке детородный орган с помощью 3D-принтера

Москва, 4 февраля. Эпатажный шоумен Гоген Солнцев рассказал, как со своей супругой-пенсионеркой Екатериной Терешкович побывал в научно-исследовательском центре, и заявил, что пара задумалась о ребенке.

Фото с возлюбленной снова появилось в Instagram-аккаунте Солнцева впервые за долгое время.

«Были с Катей в научно-исследовательском центре, оказывается, сейчас вполне реально на 3D-принтере создать полноценную матку! Другой вопрос в том, чтобы после подсадки ее в организм она прижилась» — поделился он.

Шоумен сообщил, что информация о возможности возвращения детородного органа заставила их с Терешкович задуматься о наследнике. Кроме того, Солнцев вспомнил озвученное президентом РФ Владимиром Путиным заявление о материнском капитале за рождение первенца.

«Задумались над этим моментом. Ведь если у меня будет ребенок, а он будет первый, я получу от государства 450 тысяч маткапитала!» — написал Солнцев.

Многих поклонников эта новость не обрадовала. Они выразили сомнения в том, что пожилая женщина даже с новой маткой сможет выносить ребенка.

«Еще яйцеклетку прикупить надо, матки мало будет», «Гоген, так ты ради продолжения рода хочешь малыша или ради 450 000 маткапитала от государства?», «В ее возрасте уже нельзя вынашивать ребенка», «Новое шоу у Малахова надвигается! Ура», — написали подписчики.

Ранее 65-летняя супруга Солнцева шокировала пользователей соцсети фотографией на мотоцикле, напоминает «Утро.ру». Женщина снялась в провокационной фотосессии в красном боди, черных колготках в сеточку и лакированных сапогах на шпильке, дополнив свой образ чокером с шипами и портупеей. Поклонники восприняли такое откровение ожидаемо негативно, назвав крайне неприличным демонстрировать свои прелести в таком возрасте.