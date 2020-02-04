Перенджиев отметил роль России в налаживании мирных процессов в ЦАР

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев напомнил о роли нашей страны в подписании Хартумских соглашений год назад. Это, по его словам, способствовало возобновлению образования на ранее охваченных войной территориях ЦАР и рождению идеи о преподавании в центральноафриканских школах русского языка.

Первого февраля 2020 года в Министерстве образования Центральноафриканской республики состоялся круглый стол «Дорога в школу, дорога к миру» («Retour a l’ecole — retour a la paix!»), посвященный годовщине подписания Хартумских мирных соглашений между правительством и вооруженными группировками. Во встрече приняли участие 70 человек.

С сентября 2019 года лидеры образовательной организации «Ингандо», созданной по инициативе русской миссии, посещали начальные школы в Банги и его окрестностях и пришли к выводу, что несмотря на усилия, предпринимаемые правительством в области образования, некоторые факторы продолжают отрицательно влиять на систему образования в республике. С целью анализа этих проблем и поиска их решения был организован круглый стол.

Среди участников стоит отметить Абубакара Мукадаса Нура, министра начального, среднего и технического образования ЦАР, Симплиса Мэтье Саранджи, советника президента ЦАР и генерального секретаря движения «Объединенные сердца», а также Валерия Захарова, советника президента ЦАР по безопасности. От Саранджи в адрес России и лично Валерия Захарова прозвучали слова благодарности за обеспечение мира в ЦАР.

Также обсуждались возможность обучения в ЦАР на родном языке (санго), необходимость воспитания детей в духе патриотизма, колониальные недостатки образования (высшее образование исключительно на французском, нацеленность выпускников на профранцузский образ жизни в ущерб национальным интересам) и проблема доступа к школам на территориях, подконтрольных вооруженным группировкам.

Результатом встречи стало налаживание рабочего взаимодействия лично с министром образования Саранджи, подписание меморандума о взаимодействии «Ингандо» и Минобразования ЦАР и достижение предварительной договоренности об участии радио «Ленго Сонго» в образовательных проектах Минобразования ЦАР и ЮНИСЕФ.

В интервью радио «Ленго Сонго» министр образования ЦАР высоко оценил деятельность русской миссии, в частности, он дал положительные комментарии по проекту мультимедийного образования «Открытый мир».

Отдельно стоит отметить, что планируется организация изучения русского языка и литературы в центральноафриканских школах и обеспечение учащихся соответствующими методическими пособиями.

Также была подчеркнута положительная роль России в обеспечении мира в ЦАР и возвращении детей в школу.

Таким образом можно сделать вывод, что Хартумские соглашения работают, в ЦАР возвращаются мир и надежда на возобновление образования в школах на территориях, ранее охваченных войной. При этом РФ продолжает работать с властями ЦАР по гуманитарным вопросам, в частности — образовательным, что высоко оценивается руководством Центральноафриканской республики.

«Россия ведет себя в ЦАР так же, как в Сирии и Ливии. Она выполняет миротворческую миссию, способствует тому, чтобы противоборствующие стороны садились за стол переговоров и находили мирные пути решения существующих конфликтов. Хартумские соглашения, подписание которых состоялось год назад, — подтверждение тому, что действия РФ имеют результат. За прошедший год уровень преступности в ЦАР снизился, в стране возобновились процессы, характерные для мирного времени. Миротворцам ООН, чей контингент в ЦАР насчитывал 14 тысяч человек, не удалось этого сделать. А Россия — смогла. И, так же как в Сирии и Ливии, за это ее уважает местное население», — отметил в комментарии Федеральному агентству новостей политолог и военный эксперт Александр Перенджиев.

Он подчеркнул, что, добившись установления мира в ЦАР, Россия не намерена прекращать сотрудничество с Центральноафриканской республикой. И введение изучения русского языка в школах ЦАР служит доказательством серьезности дальнейших намерений двух государств.