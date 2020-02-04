Депутат Госдумы Журавлев: Давайте поедим русских щей без китайских овощей

Депутат Госдумы Алексей Журавлев предложил всем россиянам «поесть русских щей без китайских овощей», чтобы быть спокойными за свое здоровье и не опасаться заражения коронавирусом.

«Вирус — создание нежное. Он погибает и при высоких температурах, и при низких. А вот в человеке он может жить, и на продуктах. Разные мнения есть. Говорят, что вирус максимум живет пять дней или сколько-то, не помню, но если есть соответствующие условия влажности, соответствующая температура, и объект, на котором вирус находится — что-то вроде овоща или какой-то органики, то сколько дней проживет этот вирус, пока никто не знает. Поэтому, я считаю, что лишние меры не помешают», — заявил парламентарий в эфире вечернего выпуска программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По мнению Журавлева, вслед за приостановкой железнодорожного сообщения с Китаем необходимо закрыть регулярное авиасообщение. Кроме того, на территории России следует ограничить продажу продуктов питания из Китая, считает депутат Госдумы.

«Давайте полностью оградимся. Потому что наша безопасность гораздо важнее. И китайские овощи — правильно сделали, что приостановили [поставки на Дальний Восток]. Пусть несутся убытки. Но какие еще варианты? Лучше давайте поедим русских щей без китайских овощей. Это будет гораздо приятнее и гораздо полезнее», — высказал свою точку зрения Алексей Журавлев.

«Дорогие нынче щи без китайских овощей», — заметила на это ведущая политического ток-шоу Ольга Скабеева.

«Пусть дорогие, но здоровые», — ответил Журавлев.

Ранее стало известно, что после закрытия российско-китайской границы на Дальнем Востоке поставщики плодово-овощной продукции вдвое подняли цены на свои товары. Так, российские огурцы в Приамурье стали стоить 400 рублей за килограмм, а азербайджанские помидоры — 700 рублей.

По последним данным, вспышка коронавируса 2019-nCoV, вспыхнувшая в китайском городе Ухань в конце 2019 года, унесла жизни более 420 человек, заболевших — более 20 тысяч в разных странах.