Осло, 4 февраля. Норвежская компания Olen Betong требует от правительства миллионную компенсацию за срыв сделки в России из-за неумелой работы спецслужб скандинавской страны. Юрист компании Марк Галеотти назвал произошедшее «позором для норвежцев».

Норвежский производитель бетона Olen Betong подал в суд на правительство Норвегии, компания требует компенсировать убытки, понесенные из-за неумелой работы спецслужб. В результате ошибки норвежской разведки компания потеряла прибыльные контракты в России, а два сотрудника Olen Betong были признаны в России персонами нон грата.

Причиной срыва контрактов стала неуклюжая попытка норвежских спецслужб завербовать двух сотрудников компании, работающих в России. Однако эта попытка не прошла незамеченной в Москве. В итоге, Россия объявила двух человек персонами нон грата в России на десять лет, а Olen Betong потеряла выгодный контракт в Мурманской области, пишет «Царьград».

«В Норвегии есть и должна быть служба разведки, но ей нельзя позволять функционировать так, чтобы физические лица и компании несли слишком большой риск. Должен быть какой-то предел», — заявил Галеотти.

Юрист назвал инцидент «позором для норвежцев». Компания требует от норвежского правительства компенсацию в размере 140 млн норвежских крон (около 962 миллионов рублей).