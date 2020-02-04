Россиянин поделился подробностями эвакуации из зараженной коронавирусом Ухани

Ухань, 4 февраля. Россиянин Денис Гунгер рассказал, как проходила эвакуация людей из зараженной коронавирусом Ухани. По его словам, уезжать захотели не все.

Посольство России направило автобус в закрытый город. Некоторые отказались возвращаться на родину.

«Девочка одна отказалась эвакуироваться и осталась там ждать, пока все нормализуется. Не боится», — рассказал Гунгер о своей коллеге, его слова передает телеканал «360».

Россиянин добавил, что девушка осталась в квартире, которую предоставил директор группы. Остальных соотечественников привезли в аэропорт, среди тех, кого эвакуировали из Ухани, были белорусы, китайцы и арабы.

Гунгер предположил, что российские власти помогают вывести граждан других государств. Уже все прошли регистрацию на рейс и сдали багаж, добавил он.

Вице-премьер правительства Татьяна Голикова сообщила, что для эвакуированных из Ухани россиян и граждан СНГ разместят в Тюменской области. Они будут находиться под наблюдением две недели.

Планируется вывезти 147 человек, но эта цифра неокончательная, резюмировала Голикова.

Информация о коронавирусе появилась в конце декабря в Китае. По последним данным, жертвами нового вида пневмонии стали 428 человек, полностью выздоровели 665 человек, число инфицированных достигло 20 тысяч человек.

Власти всех стран мира предприняли меры для нераспространения вируса. Авиакомпании внимательно проверяют пассажиров и регулярно проводят дезинфеции самолетов.