Варшава, 4 февраля. Президент Франции Эммануэль Макрон во время поездки в Польшу обвинил Россию в попытке «переписать историю Второй мировой войны» на свой манер.

Французский лидер накануне прибыл в Варшаву. Эта поездка стала первым для него официальным посещением Польши. Гостя приняли президент Анджей Дуда, премьер-министр Матеуш Моравецкий и другие польские политики.

В рамках визита Макрон встретился с местной молодежью. Выступая перед польскими студентами, он заявил, что Европу нужно строить, зная страницы истории и защищая их от попыток фальсификации. Он объявил об искажении исторической памяти некоторыми странами.

«Вижу польские попытки стереть 1989 год и эту историю свободы. Вижу преднамеренную венгерскую политику пересмотреть всю историю XX века. Вижу подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ», — заявил Макрон.

Заявлению президента Франции предшествовала дискуссия между Варшавой и Москвой. Представители Польши обвинили Советский Союз в «развязывании Второй мировой войны», приравняв его историческую роль к роли гитлеровской Германии. Примечательно, что это далеко не первая попытка Варшавы уменьшить вклад СССР в победу над нацистами. Польша не раз была замечена в стремлении сфальсифицировать историю, снести памятники воинам-освободителям от немецко-фашистских захватчиков.

Поддержал позицию Варшавы президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, «Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов».

Критические заявления властей Польши и Украины о роли СССР во Второй мировой войне обсуждались 30 января на площадке пресс-центра Медиагруппы «Патриот», где по этому случаю прошел экспертный круглый стол.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия защитит память о Второй мировой войне, представив миру историческую правду в виде архивных документов, собранных в специальном центре.