Россиян предостерегают от продажи своих персональных данных зарубежным компаниям

Эксперты считают, что персональные данные россиян можно защитить только при хранении их в России, и что только государство в состоянии обеспечить защиту прав граждан в этой чувствительной области.

А вот инициатива предоставлять свои данные бизнес-структурам за вознаграждение вызывает у экспертов пока много вопросов. Ведь частные компании строго блюдут свои коммерческие интересы, а значит — теоретически — могут перепродать чувствительную для граждан информацию недобросовестным покупателям.

Продажа данных — зло или благо?

Тема защиты персональных данных россиян и необходимости локализовать их хранение в России была поднята в связи с информацией о создании платформы, с помощью которой граждане смогут сами распоряжаться своими персональными данными.

Ранее появилась информация, что Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и израильская компания Нuman Digital Capital вложат до 250 млн рублей в платформу «Датамания» компании IDX, которая, по версии разработчиков, будет предоставлять россиянам возможность за вознаграждение позволять бизнес-структурам пользоваться их персональными данными. За год планируется привлечь к проекту около миллиона пользователей. Впрочем, бизнес пока не готов платить за такие данные большие деньги, предупреждают эксперты.

Данные должны принадлежать людям, а не IT-компаниям

IT-компании давно используют персональные данные пользователей в коммерческих целях, получая многомиллионные прибыли. За счет так называемой контекстной рекламы, например, отлично живет Facebook, получая миллионы долларов от рекламы, в том числе благодаря российским пользователям, но при этом не платя ни копейки налогов в российский бюджет, напоминает президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), глава комиссии по СМИ Общественной палаты Александр Малькевич.

«Любое сообщение, либо реклама, размещенные в соцсети, могут стать достоянием миллионов, чем владельцы Facebook откровенно злоупотребляют, — отметил глава ФЗНЦ в комментарии Федеральному агентству новостей. — Это касается в том числе пользования персональными данными, которые помогают рекламодателям точечно размещать определенную рекламу и получить огромные прибыли».

Однако из-за демонстративного отказа руководства Facebook открывать в России свое официальное представительство эта компания не платит ни копейки отчислений в российский бюджет, напоминают эксперты. При этом Facebook нарушает законодательство РФ, которое прямо предусматривает хранение персональных данных россиян на российских серверах.

Скандалы-скандалы

Отметим, использование бизнесом персональных данных часто происходит без уведомления владельцев этих данных, что приводит к многочисленным скандалам. Чаще всего их фигурантом становится Facebook, но, как говорится, не фейсбуком единым…

Так недавно разразился громкий скандал с антивирусом Avast, владельцев которого обвинили в продаже данных пользователей большим компаниям. Объектом такой продажи могут быть данные геолокации, поисковые запросы и т.д. — все это приносит заинтересованным бизнес-структурам миллиардные дивиденды.

Данные должны храниться в России

IT-компании, зарегистрированные за рубежом, там же хранят и обрабатывают личные данные пользователей, в том числе россиян. Это представляет для граждан РФ серьезную опасность и наносит ущерб бюджету нашей страны. Дело в том, что, когда данные находятся вне доступа контролирующих структур, выяснить, кому будет передана информация, в том числе весьма чувствительная, невозможно.

Также в этом случае происходит прямое нарушение налогового законодательства: Россия и ее граждане не получают ничего, хотя сделка проводится с персональными данными россиян, и сами эти данные, вполне вероятно, будут использоваться на территории РФ. Это еще одна причина, по которой персональные данные людей должны храниться на территории государства, гражданами которого они являются, отмечают эксперты.

Люди сами хозяева своих данных

Персональные данные должны принадлежать только самим пользователям, и, следовательно, только граждане должны иметь право распоряжаться ими, в том числе, получать выгоду от их продажи. Разработчики приложения считают, что их продукт позволит устранить несправедливость в этой сфере, хотя, насколько это будет соответствовать истине, покажет будущее.

Норма, а не исключение

Громкие скандалы с продажей данных пользователей для многих западных ресурсов — скорее норма, чем неприятный инцидент. Так недавно Facebook согласился выплатить 550 миллионов долларов, чтобы избежать суда за очередную утечку данных пользователей (речь шла о приложении с технологией распознавания лиц на фото).

Александр Малькевич напомнил, что такие скандалы для Facebook норма, а не исключение, и что Россия уже наказывала ресурсы за отказ выполнять требования российского законодательства в этой области. Так, в 2016 году Роскомнадзор заблокировал социальную сеть Linkedin за незаконное использование его владельцами персональных данных россиян. Российские власти вынуждены были пойти на крайние меры, поскольку владельцы соцсети игнорировали все требования и предупреждения, как, собственно, поступают и Facebook, и Twitter, и YouTube.

Эксперт комиссии Общественной палаты по СМИ Вадим Манукян в комментарии ФАН отметил, что прецеденты, когда компанию Facebook удавалось жестко наказать, хотя бы деньгами, уже были.

«Такие прецеденты с Facebook в самих Соединенных Штатах были уже неоднократно, а мы почему-то с ними все еще миндальничаем», — отметил он.

Только государство в состоянии обеспечить защиту прав граждан в области хранения персональных данных, а частные компании преследуют тут исключительно коммерческие интересы, подчеркнул эксперт.