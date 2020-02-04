Эксперты обсудили законопроект о нарушении тишины. ФАН-ТВ

Нарушение тишины может дорого обойтись — новый законопроект обсудили сегодня эксперты за круглым столом в пресс-центре «Парламентской газеты» в Москве. Проект закона разработали депутаты Госдумы. Они предложили внести поправки в КоАП и Жилищный кодекс. Теперь шумные соседи могут получить штраф. Для физических лиц сумма от пяти до 50 тысяч рублей, для юридических — от 50 до 150 тысяч рублей. Также жильцы дома смогут самостоятельно составить акт о нарушении тишины и направить его в управляющую компанию. Новый законопроект предусматривает ответственность для собственников и в том случае, если они впустили в свои квартиры других жильцов.

«Собственник, допустив кого-то, должен сообщить в управляющую компанию свои данные для экстренной связи с ним. И в том случае, если от соседей в управляющую компанию поступает звонок о том, что в ресторане или в соседней квартире происходит ужасный шум и спать невозможно, то в этом случае, управляющая компания звонит собственнику или его представителю, и говорит: «У тебя шумят». И собственник незамедлительно, но не позже часа должен шум прекратить. И в том случае, если он этого не сделал, соседи продолжают не спать, то они могут составить акт сами», — отметила адвокат, эксперт в области межсоседских споров Наталья Петровская.