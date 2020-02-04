Парады Победы пройдут 9 мая в 475 городах и населенных пунктах России

Москва, 4 февраля. Праздничные мероприятия с участием войск в День Победы пройдут в 475 городах и населенных пунктах России, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник.

«Непосредственно 9 мая праздничные мероприятия с участием войск пройдут в 475 городах и населенных пунктах. Их проведение обеспечат свыше 116 тыс. военнослужащих», — сказал Шойгу.

По словам министра, к 75-летию окончания Великой Отечественной войны министерство обороны разработало целый комплекс мероприятий. Они будут реализовываться в течение всего 2020 года.

Особое внимание оборонное ведомство уделит ветеранам. Для оказания им помощи будут привлекаться волонтеры и юнармейцы страны.

В апреле-мае пройдет патриотическая акция «Эшелоны Победы». Поезда с экспонатами времен войны пройдут по шести маршрутам через всю страну, включая города-герои. Продолжит Минобороны публикацию уникальных архивных материалов, рассказывающих правду о войне.

Особое место в торжествах займет освящение главного храма Вооруженных сил и открытие музейного комплекса «Дорога Памяти».

Напомним, «Дорога памяти» откроется 9 мая 2020 года вместе с храмом Победы. Предполагается, что уникальный проект увековечит подвиг 33 миллионов участников войны.

Для пополнения мультимедийной галереи «Дорога Памяти» в городах России 4 февраля открылись пункты оцифровки фотографий и фронтовых писем участников Великой Отечественной войны.