Батальон военной полиции ЮВО без потерь вернулся из Сирии

Магас, 4 февраля. Батальон военной полиции Южного военного округа без потерь вернулся к месту постоянной дислокации в Ингушетию из пятой командировки в Сирию. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО.

В республике в честь возвращения подразделений прошли торжественные мероприятия. Вернулись домой около 300 военных, примерно треть из которых отметили государственными и ведомственными наградами.

В ЮВО отметили, что батальон в Сирии обеспечивал безопасность при проведении гуманитарных акций совместно с медиками. Кроме того, военные были привлечены к российско-турецкому патрулю на севере государства.

«Военнослужащие батальона в полном объеме выполнили поставленные задачи и вернулись на родину без потерь», — уточнили в пресс-службе.

В Сирии с 2011 года длится вооруженный конфликт. Правительственные войска страны освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований и приступили к восстановлению инфраструктуры. Основные силы террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России) были ликвидированы при содействии российских военных.

В настоящее время в приграничных районах страны ведется совместное патрулирование РФ и Турции. Это один из пунктов меморандума, подписанного между странами 22 октября в Сочи.

1 Организация запрещена на территории РФ.