Косачев заявил о попытках третьих сил искусственно обострить ситуацию в Сирии

Москва, 4 февраля. Член Совета Федерации Константин Косачев заявил, что инцидент в Идлибской зоне деэскалации направлен на обострение ситуации в Сирии.

В ночь на 3 февраля турецкие военные начали передвижение в Идлибской зоне деэскалации, не уведомив об этом другие стороны. Турецкие военные попали под огонь подразделений Сирийской арабской армии.

Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ответ на гибель турецких военных в Сирии были поражены 40 объектов сирийской, а также погибли более 35 военнослужащих армии САР. В свою очередь глава Минобороны Турции сообщил, что в ходе ответных ударов Анкары были поражены 54 объекта армии САР и убиты 76 сирийских солдат.

При этом российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что ударов по позициям сирийских войск в Идлибе не зафиксировано.

Косачев отметил, что данный инцидент является испытанием на прочность российско-турецких договоренностей по Сирии, передает РИА SM News.

«Единственное, о чем можно говорить со всей уверенностью — происходит серьезное испытание на прочность существующих российско-турецких договоренностей о зонах деэскалации и о совместном патрулировании на севере Сирии», — отмечает сенатор.

Он также добавил, что турецкая сторона продолжает наращивать свое военное присутствие в Сирии. Кроме того, российская сторона неоднократно предупреждала, что сирийские террористы планируют осуществить провокацию с использованием отравляющих веществ совместно с неправительственной организацией «Белые каски». Косачев уверен, что эти данные свидетельствуют о попытках третьих сторон искусственно обострить ситуацию в Сирию.