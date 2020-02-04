Куценко показал способ защиты от коронавируса с помощью нижнего белья

Москва, 4 февраля. Актер Гоша Куценко на съемках третьего сезона сериала «Скорая помощь» предложил свой способ защиты от коронавируса с помощью нижнего белья.

Артист отметил, что в России и мире в целом из-за вспышки вируса наблюдается большой дефицит респираторных масок, и решил продемонстрировать, как в домашних условиях можно сделать себе аналогичное защитное средство. Весь процесс одетый в форму фельдшера актер записал на видео.

Для создания альтернативы маски ему понадобилась напарница по съемкам, которая оказалась очень похожа на известную «блондинку в законе» Риз Уизерспун, и ножницы.

Актриса якобы сняла с себя бюстгальтер, который Куценко затем разрезал пополам. Две получившиеся «чашечки» с лямками герои ролика надели на лица.

«Все! Маска готова. Можно предохраняться, можно целоваться. Коронавирус побежден! Умелые ручки», — цитирует актера портал «Дни.ру».

Подписчики Куценко роликом остались довольны. Они отметили, что оценили предложенный метод и юмор актера.

«Гоша, ну вы даете», — написала tatiana_rodnae. «Смешно. Класс», — оценила magma_gnb. «Огонь, как это я сам недопетрил», — удивился andrianov_evgeniy. «Ребята, вы самые крутые…» — прокомментировала panarsy.

Одна из подписчиц заявила, что этому лайфхаку у актера мог бы научиться Минздрав.

При этом ранее подошедший к теме распространившегося заболевания с юмором Куценко разместил в своем Instagram трогательное фото пары из КНР, на котором, по его словам, запечатлен момент прощания китайского доктора с женой перед отправлением в Ухань для лечения больных коронавирусом.