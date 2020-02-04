В Госдуме одобрили петербургскую инициативу «Здесь живет герой»

Акцию школьников и ветеранов Красносельского района Санкт-Петербурга «Здесь живет герой» поддержал депутат Госдумы VI и VII созывов, член фракции «Единая Россия» Сергей Вострецов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Вострецов обратился к коллегам, и парламентарии поручили комитету Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов проработать детали и направить соответствующие обращения в российский оргкомитет «Победа», в общественное движение «Юнармия», а также к главам субъектов Российской Федерации.

В рамках инициативы на домах, где проживают ветераны ВОВ и труженики тыла, будут установлены таблички с надписью «Здесь живет герой». По мнению парламентария, это поможет возродить забытые традиции и объединить поколения в память о Великой Победе.

«Я надеюсь, что акция получит распространение по всей стране, — заявил ФАН Вострецов. — В России 2020 год объявлен годом Памяти и Славы. 75 лет — это великая дата для нашей страны. По всей планете, во многих странах мира на улицы выйдут колонны Бессмертного полка, свидетельствующие, что никто не забыт и ничто не забыто. Несмотря на это, некоторые политические деятели, особенно в странах Балтии и Польши, пытаются переписать историю. Из-за них в глаза живым ветеранам смотреть просто стыдно. Да, в России для них сейчас сделано немало: по поручению президента их обеспечивают жильем, к годовщине Победы ветеранов ВОВ и тружеников тыла ждет серьезная денежная выплата, а в Госдуме совсем недавно принят закон о городах трудовой славы. Для этих людей материальные блага стоят на втором плане — им важно внимание».

Вострецов считает, что акцию могут поддержать участники движения «Юнармия», став своего рода преемниками пионерских традиций.

«Когда я был пионером, за мной был закреплен инвалид войны Иван Иванович Вьюкас: я ходил к нему, помогал колоть дрова, убирать избу, бегал в магазин за продуктами, — рассказал Вострецов. — Мы, дети, были вовлечены в волонтерскую деятельность, ухаживали за закрепленными ветеранами. Сегодня в стране возродилось движение «Юнармия», молодежь стала задумываться об истории нашей страны и о ее будущем».

Он напомнил, кто был автором инициативы «Здесь живет герой».