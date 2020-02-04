Звезда «Зачарованных» рассказала о своем страшном диагнозе

Лос-Анджелес, 4 февраля. Звезда сериала «Зачарованные» 48-летняя актриса Шеннен Доэрти заявила о четвертой стадии рака груди, пишет издание Mail Online.

В первый раз Доэрти диагностировали рак груди в 2015 году, двумя годами позже болезнь вошла в стадию ремиссии. За это время актриса пережила большой стресс и отгородилась от мира.

Она практически не появлялась на публике из-за того, что почти не пользовалась косметикой и носила парики.

В этот раз Доэрти решила не скрывать свой диагноз. Утром 4 февраля она появилась в шоу Good Morning America и честно рассказала о состоянии здоровья.

«Наша жизнь не заканчивается, когда нам ставят такой страшный диагноз», — заявила Шеннон.

Рак вернулся в более агрессивной форме в начале 2019 года. Актриса держала эту информацию в секрете даже от близких. Она пожаловалась, что не могла рассказать правду ни своей матери, ни супругу Курту Исваренко.

Доэрти неоднократно говорила, что могла бы узнать о болезни намного раньше, если б ее менеджер оплатил медстраховку. Врачи напоминают, что ранняя диагностика рака повышает шансы пациента на выздоровление, особенно на первых двух стадиях.

Ранее сообщалось, что голливудская актриса Анджелина Джоли удалила молочную железу из-за высокой вероятности заболеть раком груди. Однако специалисты считают эту меру радикальной. В итоге звезде пришлось вставить импланты, чтобы сохранить свой звездный статус.