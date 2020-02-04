نتائج ليبيا ، 4 فبراير: تلقت الأمم المتحدة رسالة من رئيس مركز العلوم الفيدرالي ألكسندر مالكيفيتش حول الروس المحتجزين في ليبيا

ليبيا ، 4 فبراير: أجبر المسلحون تونس على تعزيز الحدود مع ليبيا. حذر الجيش الوطني الليبي الإرهابيين من عواقب الهجمات. المسماري تحدث عن الشركة التركية التي ترسل المسلحين إلى ليبيا

الأمم المتحدة تؤكد استلام خطاب مالكيفيتش بشأن الروس المحتجزين في ليبيا

تلقت الأمم المتحدة رسالة من مؤسسة حماية القيم الوطنية التي ذكرت الروس المحتجزين من قبل ما يسمى حكومة الوفاق الوطني في ليبيا. وذكر ذلك نائب الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة فرحان الحق.

أصبح احتجاز اثنين من الروس في طرابلس معروفًا في أوائل يوليو. تم إلقاء القبض على مكسيم شوجالي وسامر حسن علي سويفان بتهمة "محاولة التأثير على الانتخابات المقبلة في هذا البلد".

أشار ألكساندر مالكيفيتش ، رئيس المركز للبحوث العلمية وعضو المجلس العام لروسيا ، في رسالة إلى أن كلاً من موظفي المجموعة البحثية أجروا استطلاعات رأي لدراسة الوضع الإنساني والثقافي في البلاد. رسالة مفتوحة وجهت إلى رئيس حكومة الوفاق الوطني ، فايز السراج ، مطالبة الوفاء بالالتزامات التي تعهدت في نهاية مؤتمر برلين والإفراج عن الأسرى الروس.

تم إرسال الرسائل نفسها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وممثله الخاص في ليبيا غسان سلامة مع طلب للتأثير على السراج .

"يمكنني أن أؤكد أننا تلقينا الرسالة في 24 يناير ووسنبقي هذه المسألة قيد الاستعراض", نقلت وكالة الأنباء الفيدرالية عن حق.

أجبر المسلحون تونس على تعزيز حدودها مع ليبيا.

أعلنت السلطات التونسية تعزيز الحدود مع ليبيا. وقد اتخذ القرار في اجتماع استثنائي عقدته اللجنة الوطنية للأمن والدفاع في تونس.

الامس 3 فبراير ، عقدت مناقشة خاصة في البرلمان التونسي حول القضايا الليبية الداخلية ، وكذلك تأثير الأحداث في ليبيا على تونس. أثار المشاركون في الاجتماع مسألة استعداد وزارة الدفاع ووزارة الداخلية لضمان الأمن في المناطق المجاورة لليبيا. وقال كريم الجاموسي ، رئيس وزارة الدفاع التونسية ، إن جنوب شرق تونس الآن آمن تماما. ووفقا لما ذكره ، فإن تعزيز القوات الداخلية يجري على البر والماء والهواء.

حذر الجيش الوطني الليبي الإرهابيين من عواقب الهجمات.

قال ممثل الجيش الوطني الليبي ، أحمد المسماري ، إنه سيتم قمع جميع محاولات هجمات الجماعات الإرهابية في ليبيا.

وقد انتهكت حكومة الوفاق الوطني بصورة منهجية شروط الهدنة في محاولة لاستفزاز الجيش الوطني الليبي للرد. وبالإضافة إلى ذلك ، قام مسلحون ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني بتحويل مطار معيتيقة إلى سجن غير رسمي يحتجز فيه عدد كبير من السجناء. من خلال القصف من المنطقة المجاورة لسجن معيتيقة ، يستخدم المسلحون المعتقلين كدروع بشرية.

المسماري تحدث عن الشركة التركية التي ترسل مسلحين إلى ليبيا

يتم إرسال المسلحين إلى ليبيا من قبل الشركة العسكرية الخاصة (سادات)، التي يسيطر عليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان, صرح بذلك ممثل الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري.

"الشركة العسكرية الخاصة (سادات) ، التي يسيطر عليها أردوغان ، ترسل مسلحين إلى ليبيا". - اعلن المسماري.

تقوم تركيا بنقل المسلحين من سوريا إلى ليبيا ، بمن فيهم المرتزقة الذين كانوا يعملون سابقًا في منطقة التصعيد في إدلب. بالإضافة إلى ذلك ، تقوم أنقرة بتزويد حكومة الوفاق الوطني المزعومة بالأسلحة والذخيرة.