Актера из сериала «Великолепный век» приговорили к 16 годам тюрьмы

Стамбул, 4 февраля. Турецкий актер Аднан Коч, известный российскому зрителю по роли Бехрама-паши в популярном историческом сериале «Великолепный век», приговорен к 16 годам и восьми месяцам тюрьмы по нескольким обвинениям, среди которых значится оказание вооруженного сопротивления полиции. Об этом сообщили турецкие СМИ.

Коч и еще пять человек были задержаны в марте 2018 года во время антинаркотической операции. Они оказали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, попытались уничтожить улики и даже захватить полицейских в заложники. В итоге пятеро стражей порядка получили ранения.

Третий уголовный суд Стамбула вынес приговоры: Коч и его брат Ахмет осуждены на 16 лет и восемь месяцев тюрьмы, остальные обвиняемые получили сроки от четырех до 17 лет лишения свободы.

Ранее стало известно о смерти британского актера Алана Харриса, известного по трем ролям в оригинальной кинофраншизе «Звездные войны». Артист скончался от рака легких в возрасте 81 года. Наибольшую известность ему принес персонаж охотника за головами Босска, который должен был выследить «Тысячелетний сокол».