Шойгу рассказал об эффективной конкурсной системе в военных вузах

Москва, 4 февраля. Минобороны создало эффективную конкурсную систему поступления в военные вузы. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник, сообщает ФАН.

«Созданная в Минобороны эффективная конкурсная система позволяет отбирать в военные вузы наиболее мотивированных кандидатов», — обратил внимание Шойгу.

Министр напомнил, что с прошлого года существенно повышены требования к отбору будущих лётчиков: кандидатов отличают не только прочные знания по общеобразовательным предметам, но и хорошая физическая форма.

«В прошлом году более 80% ребят сдали экзамен по физподготовке на «хорошо» и «отлично». Многие из них имеют разряды и звания по различным видам спорта», — заявил Шойгу.

Глава Минобороны уточнил, что по сравнению с 2018 годом среди поступивших вдвое больше участников юнармейского движения.