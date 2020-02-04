Берлин, 4 февраля. Американские законодатели могут принять новый пакет санкций против компаний, участвующих в завершении строительства «Северного потока ― 2», об этом сообщило немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне.

США грозятся ввести новые санкции против «Северного потока ― 2», пишет Handelsblatt. По данным издания, Конгресс США может принять новые ограничения уже в феврале или марте. Отмечается, что санкции будут направлены против европейских инвесторов проекта или фирм.

В конце прошлого года американский лидер Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Президент РФ Владимир Путин указывал, что окончание строительства трубопровода будет отодвинуто на несколько месяцев, но выразил надежду, что газ будет запущен по трубе до конца года. Президент компании «Газпром» Алексей Миллер подчеркнул, что российская сторона сможет сама достроить «Северный поток — 2», но на это понадобится немного больше времени. Немецкий посол в России Геза Андреас фон Гайр заявил, что Германия рассчитывает, что запуск газопровода «Северный поток — 2» состоится не позднее первого квартала 2021 года.

Американская сторона выступает против «Северного потока — 2», поскольку хочет поставлять Европе свой сжиженный природный газ. При этом цена на американский ресурс в разы превышает стоимость на российский газ. Многие европейские страны высказались за строительство газопровода «Северный поток — 2», поскольку заинтересованы в бесперебойной поставке голубого топлива.