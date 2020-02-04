Скабеева вынудила Кравчука признать, что политикам нельзя толковать историю

Ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева призвала первого президента Украины Леонида Кравчука извиниться за фейк о «встрече» Сталина с Гитлером во Львове и вынудила его признать, что политики не должны вмешиваться в историю.

Ведущая программы «60 минут» Ольга Скабеева во вторник поинтересовалась у первого президента Украины Леонида Кравчука, понимает ли он, что его заявление о якобы имевшей место встрече Гитлера со Сталиным перед Второй мировой войной не способствует налаживанию отношений между Киевом и Москвой, даже несмотря на то, что Кравчук был вынужден признать свою ошибку.

«Леонид Макарович, вы знаете, сколь бесконечно уважительно мы к вам относимся, — сказала журналистка во время телемоста с Киевом. — Но, тем не менее, на прошлой неделе с вашей подачи взорвалась информационная бомба. Вы допустили ошибку, признали, что допустили ошибку. Не было ли у вас желания, во-первых, извиниться? Но ладно, это дело десятое. А второе… Вы отдаете себе отчет, что пока вы на Украине сравниваете Гитлера и Сталина, российско-украинские отношения лучше не станут?»

Кравчук попытался списать произошедшее на огромное количество источников информации, существующих в нынешнее время.

«Это я понимаю. Но я ничего не придумал, я вычитал это в СМИ. Мы уже никогда не будем слушать одно телевидение и никогда не будем читать одни и те же книги. Мир — глобален. Мир свободы слова и демократии все больше наступает на нас. И мы должны с пониманием относиться к тому, что происходит в этом мире, читать и думать. Если кто-то высказал неправильное (кроме враждебного — это не воспринимается) мнение, к нему нужно относиться с пониманием», — ответил Скабеевой Кравчук.

Но журналистка была непреклонна.

«Какая свобода слова? Какая демократия? Доподлинно известно, что Гитлер не встречался со Сталиным, а Сталин не встречался с Гитлером. То есть вы не просто ошибку допускаете, сообщая, что вы где-то что-то вычитали. Вы не позволяете наладить российско-украинские отношения, потому что мы не можем смириться с этим историческим произволом. Этого не было никогда, Леонид Макарович!» — возмутилась Скабеева.

Под ее напором Кравчук вынужден был признать, что историю нельзя политизировать.