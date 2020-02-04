«Белые каски» сняли постановочное видео о химоружии в Сирии, чтобы привлечь Запад

Организация «Белые каски» совместно с с боевиками сняла видеофальсификацию о якобы примении сирийской армией отравляющих веществ против мирного населения в Идлибе. Об этом заявили в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, ссылаясь на очевидцев в населенном пункте Зерба (Идлиб, Сирия).

О том, как готовилась очередная провокация против официального Дамаска, а также о том, какова ее истинная цель — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Подготовка провокации

О готовящейся «Белыми касками» провокации стало известно накануне. Цель провокации — обвинить Сирийскую арабскую армию (САА) в применении оружия массового уничтожения и дискредитировать официальное руководство страны.

Также ЦПВС 3 февраля сообщил, что группировка из 15 ее представителей доставила 400 литров химического раствора на двух пикапах к месту провокации с химоружием в районе сирийского Идлиба. Представители «Белых касок» на двух пикапах доставили химикаты в населенный пункт Маарет Аль-Арт.

Их действиями руководит уроженец Хан-Шейхуна и боевик террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (часть альянса боевиков, который возглавляют члены запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусра»11) Махи ад-Дин аль-Ам. Этот человек известен тем, что уже как минимум один раз организовал постановочную съемку «химической атаки» 4 апреля 2017 года в идлибском городе Хан-Шейхун.

Напомним, в апреле 2018 года «Белые каски» заявили, что в сирийском городе Дума якобы было применено химическое оружие. Российская сторона в том же месяце доказала, что съемки являются фальсификацией.

Показания пленного террориста

В конце минувшего месяца террорист, взятый в плен САА, в ходе допроса сообщил о подготовке новой провокации с применением химического оружия в Сирии. Видео со свидетельствами мужчины 29 января распространил ЦПВС. Боевик рассказал военным, что он стал свидетелем того, как представители организации «Белые каски» взяли «коробки с серыми емкостями и частями ракет», а также оборудование для видеосъемок, и увезли в неизвестном направлении.

Запечатленные на видео свидетельства, по мнению сирийских военных, также говорят о подготовке организацией очередной провокации, которая затем позволит обвинить власти Сирии в применении химоружия.

Почти Голливуд

Политолог, эксперт по Ближнему Востоку Маис Курбанов, в беседе с ФАН также напомнил, что о готовящихся «Белыми касками» новых провокациях было известно заранее.

«Когда они [»Белые каски» — прим. ФАН] только эту провокацию готовили, Россия и многие другие государства уже были в курсе. Они выполняют заказ, выступая как режиссеры, чтобы показать, что в Сирии якобы происходит», — заявил эксперт.

Также Курбанов заметил, что методы, к которым прибегает группировка для фальсификаций контента, который призван «доказать» якобы имеющее место применение Дамаском химоружия, давно известны. По мнению политолога, это похоже на западный кинематограф.

«Доказано неоднократно, что это неправда. Известно, как «Белые каски» [для постановки] готовят детей, как работает их съемочная группа – чуть ли не Голливуд. Все это изображает Сирию и Россию как кровожадные силы, которые мешают мирным жителям существовать в мире. На самом деле, миру уже все ясно», — подчеркнул собеседник ФАН.

Фальсификация как попытка привлечь Запад

Военный эксперт считает, что организация вновь идет на подлог в связи с утратой позиций боевиками на севере Сирии и успехами САА в контрнаступлении на их позиции. Только таким образом незаконные вооруженные группировки могут способствовать вмешательству Запада в ситуацию.

«Сейчас в Сирии террористы проигрывают и весь мир понимает, что в конфликте виноваты террористы и те, кто их поддерживает. Буквально на днях у боевиков обнаружили много оружия западного производства. Прекрасно понимая ситуацию, Запад готовит провокацию. Эти трюки совершаются для того, чтобы что-то противопоставить России и Сирии, чтобы выставить эти государства в кровожадными в глазах мирового сообщества. Сегодня цель «Белых касок» — не выяснять правду, потому что они боятся правды. Для них главное – очернить Россию и Сирию в глазах международного сообщества», — добавил Курбанов.

1 Организация запрещена на территории РФ.