Палата представителей Ливии определила условия для переговоров в Женеве

Тобрук, 4 февраля. Палата представителей, которая является единственным законным органом власти в Ливии, заседающим в Тобруке, сообщила об условиях для участия в конференции в Женеве. Напомним, что с 3 февраля там приступила к работе военная комиссия по Ливии в формате «5+5». Главными темами для обсуждения станет ливийский кризис и поиски решения проблем для сохранения мира.

О пяти условиях сообщил официальный представитель Палаты представителей Абдалла Бильхак в рамках заседания 4 февраля:

— представителей делегации определяет Палата представителей

— список из 14 общественных и политических деятелей (со всех областей Ливии) передается в Палату представителей

— четкое определение механизмов работы и задач комитетов

— правительство может быть утверждено только после положительного ответа Палаты представителей

— Количество представителей Палаты представителей не равно числу представителей Высшего государственного совета.

В состав комиссии вошли представители Ливийской национальной армии (ЛНА) и так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Посредником работы совета стала Организация Объединенных Наций (ООН). О создании специальной военной комиссии «5+5» говорили еще в Москве, после чего эта идея вновь была поднята на берлинской конференции, прошедшей 19 января.