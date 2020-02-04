В Северном флоте РФ заявили, что поездка ансамбля в Норвегию не планировалась

Москва, 4 февраля. Ансамбль песни и пляски Северного флота РФ не планировал принимать участие в фестивале Barents Spektakel в Норвегии. Об этом сообщает пресс-служба Севфлота РФ.

Ранее норвежские СМИ сообщили, что ансамбль песни и пляски Севфлота РФ не сможет выступить на фестивале Barents Spektakel, так как его участникам отказано во въезде на территорию Норвегии.

В ведомстве отметили, что организаторы фестиваля Barents Spektakel не присылали официальное приглашение ансамблю песни и пляски Северного флота РФ для участия в норвежском фестивале, поэтому поездка в Норвегию даже не планировалась.

«Официального приглашение в адрес командования Северного флота или Министерства обороны России по данному вопросу не поступало», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что поездка коллектива в Норвегию не планировалась, так как норвежский МИД не согласовал организаторам фестиваля участие ансамбля Севфлота РФ.