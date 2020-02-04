Глава МИД Украины надеется на «очень большой» обмен удерживаемыми лицами

Киев, 4 февраля. Киев готовит очередной обмен удерживаемыми лицами с Донбассом и надеется, что он будет «очень большой и массовый», заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Мы действительно готовим очередной обмен. Мы все еще верим в возможность завершить в ближайшее время обмен «всех на всех», — приводит слова Пристайко агентство «Укринформ».

Напомним, предыдущий этап обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом состоялся 29 декабря под Горловкой. На Украину вернулись 76 человек, в Донбасс — 124 человека. Двое удерживаемых отказались возвращаться на Украину.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что дата проведения первой части обмена пленными между Киевом и территориями Донбасса будет озвучена в ближайшее время, список лиц для обмена большой. По его словам, в Донбассе работа над списком продолжается, украинская сторона свой уже передала.

Омбудсмен Донецкой Народной Республики (ДНР) Дарья Морозова заявила, что обмен пленными по формуле «всех на всех» с Киевом невозможно провести до полного прекращения боевых действий в Донбассе. При этом она подчеркнула, что процедура обмена не может быть прекращена, поскольку люди продолжают оставаться в заключении.