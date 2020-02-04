Поезд смял иномарку на железнодорожном переезде в Кемерово

Кемерово, 4 февраля. Поезд столкнулся с иномаркой на железнодорожном переезде в Ленинск-Кузнецком. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Кузбасса.

Инцидент произошел на объездной дороге возле поселка Свердловский. По предварительным данным, водитель автомобиля Kia проигнорировал запрещающий сигнал светофора.

«Двигаясь в направлении поселка Свердловский, выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, где произошло столкновение с подвижным составом», — сообщили в ГИБДД.

В результате столкновения травмы получил 75-летний водитель иномарки. Правоохранители проводят расследование по факту дорожно-транспортного происшествия. Устанавливаются подробные обстоятельства случившегося, передает «Газета Кемерова».

Дорожная полиция напомнила водителям, что необходимо соблюдать повышенную бдительность при пересечении железнодорожных и автомобильных дорог. Данные участки являются местом повышенной опасности.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем. Состав снес машину, выехавшую на железнодорожный переезд. Пострадали два человека, передает телеканал «360».