Милонов предложил запретить посылки из Китая

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов предложил запретить поставку посылок из Китая в связи с эпидемией коронавируса 2019-nCoV, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Милонов оценил степень угрозы вируса, очаг эпидемии которого находится в китайском городе Ухань.

«Нельзя сказать, что этот вирус не передается никаким другим путем [кроме воздушно-капельного]. Если брать товары и продукты из Китая, которые поставляются обычным путем, то они проходят таможенный и санитарный контроль. А если взять AliExpress и другие торговые площадки, то там посылают черт знает что. Это не официальные отправители — это какие-то полуподвальные, самодельные конторы, которые отправляют, минуя официальные каналы поставок на территории России», — заявил депутат на пресс-конференции.

Экономист Владислав Жуковский заявил, что даже после прекращения поставок из КНР китайские товары все равно можно будет получить через другие страны, такие как Казахстан. Поставки подорожают, но посылки заказывать не перестанут.

Он отметил, что специалисты — бактериологи, вирусологи — уже знают, что это за вирус, им известен его инкубационный период и сроки жизни бактерий за пределами организма. Жуковский процитировал этих специалистов, сообщив, что данный вирус не может существовать вне организма больше суток, соответственно, заразиться им через одежду и другие бытовые вещи, доставляемые почтой, невозможно.

«Пострадают не те, кто ввозит в промышленных масштабах в Россию из Китая, а обычные граждане страны, которые заказывают сковородки, прихватки и так далее. А при ввозе в большом объеме, скорее всего, просто подорожает логистика», — сообщил Жуковский, критикуя идею запрета.

Милонов в свою очередь заявил, что большую опасность несут косметические средства с органическими элементами. Кремы, мази и косметика создают благоприятную среду для развития микроорганизмов, заметил он.

«Несмотря на то, что вирус погибает спустя сутки, он отлично сможет приспособиться к новым условиям и подвергнуть опасности российских граждан, покупающих органические продукты из Китая», — заявил парламентарий.

Депутат порекомендовал не пользоваться продукцией, содержащей органику, и воздержаться от покупок этих продуктов на китайских сайтах. По его мнению, «в большинстве случаев эта продукция не помогает, а только вредит» и «является питательной средой для развития не только коронавируса, но и для массы других бактерий».

При этом, по словам Милонова, Китай заинтересован в прозрачности финансовых схем.

«Крупные инвесторы с официальной поставкой не будут запрещены на территории РФ. Чистке подвергнутся разные подпольные склады, которые ведут свой бизнес неофициально и чья продукция не проходит санитарный контроль», — подчеркнул Милонов.

Заметим, что ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляла о безопасности посылок из Китая. Чиновники ВОЗ утверждают, что коронавирус вне организма быстро погибает, поэтому риска заражения нет.