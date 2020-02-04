«Резко постаревшая» Каменских в нижнем белье не пришлась подписчикам по вкусу

Киев, 4 февраля. Популярная украинская исполнительница Настя Каменских опубликовала в Instagram новое видео, на одном из кадров которого она предстала в одном нижнем белье. Ролик пришелся по вкусу далеко не всем ее подписчикам.

На своей странице в социальной сети супруга Потапа показала процесс создания модного образа. Сначала она появляется в кадре в нижнем белье черного цвета, а затем с каждым прыжком на ней благодаря монтажу оказываются все новые и новые вещи.

«Врываюсь в новую неделю, как ракета», — подписала Каменских видео.

Креативный подход певицы оценили лишь некоторые ее фанаты. Другие заявили, что девушка «резко постарела», а одеваться вообще стала «по-старушечьи».

«Настя, это точно ты? Постарела как-то…» — написала mashkalitvina.

«Мдааа, старость не радость, уже не такая, как раньше», — вторил ей den._04.

Некоторых подписчиков возмутило то, как часто Каменских показывает свою фигуру. Стоит отметить, что исполнительница и ее муж Потап серьезно подошли к подготовке к свадьбе, которая состоялась в мае прошлого года, и сбросили 50 килограммов веса на двоих.

«Зачем столько своего тела? Оно уже надоело!» — заявила 5__sveta__5.

«А «бабуля» еще очень даже ничего», — не согласился с ней degelen43.

Подписчицы Каменских признались, что девушка мотивирует их ухаживать за собой, следить за весом. Они поблагодарили ее за подаренное хорошее настроение.

Ранее интернет-пользователи оценили снимок известной российской актрисы Светланы Ходченковой, которая позировала на подоконнике в одном нижнем белье.