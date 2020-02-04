Яшин поделился эмоциями после включения в Зал хоккейной славы

Знаменитый советский и российский нападающий Алексей Яшин заявил, что о включении его в Зал славы IIHF (Международной федерации хоккея на льду) ему лично сообщил сам президент Рене Фазель.

Заслуженный мастер спорта РФ в интервью Федеральному агентству новостей рассказал о своих чувствах после того, как узнал об этой новости.

«Мне позвонил президент Международной федерации хоккея Фазель и поздравил, — сказал экс-центрфорвард. — Все это, конечно, очень приятно и здорово, что мир хоккея оценил мой вклад в эту игру. Хотя и одновременно неожиданно. Но у меня очень хорошие чувства».

На вопрос корреспондента ФАН, будет ли следующим шагом включение российского мастера спорта в еще более престижный Зал хоккейной славы, расположенный в канадском Торонто — за заслуги перед НХЛ — Алексей Яшин лишь скромно ответил: «Посмотрим».

Яшин признался, что на данный момент он в хоккее ни в каком качестве (тренера или функционера) пока не работает.

«У меня нет никакой должности, однако с хоккеем меня всегда что-то связывает», — резюмировал собеседник ФАН.

Алексей Яшин является двукратным призером зимних Олимпийских игр: в его активе серебряная медаль Нагано-1998 и бронзовая — Солт-Лейк-Сити-2002. На чемпионате мира-1993 он завоевал «золото», а на первенстве планеты 2005 года заполучил «бронзу». Кроме этого, россиянин 13 сезонов отыграл в Национальной хоккейной лиге, где защищал цвета команд «Оттава Сенаторз» и «Нью-Йорк Айлендерс».

На родине нападающий выступал за «Автомобилист» (Свердловск), «Динамо» (Москва), ЦСКА, «Локомотив» (Ярославль) и СКА (Санкт-Петербург).

С 2012 по 2014 годы являлся генеральным менеджером женской сборной России, а с августа 2013-го по конец февраля 2014 года — еще и ассистентом генменеджера мужской национальной команды.