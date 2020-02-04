Московский суд получил протоколы РКН о нарушениях Twitter и Facebook

Москва, 4 февраля. Таганский суд Москвы получил протоколы в отношении Twitter и Facebook, которые в установленный срок которые отказались размещать базы данных россиян на территории РФ. Об этом проинформировали в пресс-службе Роскомнадзора.

В сообщении отмечается, что документы были направлены и доставлены в районный столичный суд.

Роскомнадзор возбудил административное делопроизводство против западных компаний 31 января из-за нарушения закона о локализации баз данных, согласно которому, личные данные россиян должны храниться на территории РФ.

В сентябре 2019 года глава РКН Александр Жаров сообщал, что ведомство предупредило компании о скором истечении срока локализации, и анонсировал законопроекты, предусматривающие серьезные финансовые санкции для тех, кто не выполняет российские нормы. За нарушение законодательства западным компаниям грозит штраф от 1 до 6 миллионов рублей.

Известная соцсеть Facebook и ранее уличалась в пренебрежении правилами хранения и обработки персональных данных россиян. Глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич указывал на то, что подобные скандалы для Facebook представляют скорее норму, чем исключение.

Блогер, эксперт Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ Вадим Манукян напомнил, что прецеденты, когда компанию удавалось жестко наказать, были. В качестве одного из примеров он привел взыскание к Facebook от жителей штата Иллинойс, которые заставили компанию выплатить им более полумиллиарда долларов.

В суде с Facebook столкнулось и Федеральное агентство новостей. ФАН подал к компании иск по месту ее юридической ответственности на основании блокировки своего официального аккаунта в соцсети в апреле 2018 года. Закрытие доступа к профилю СМИ лишило привычного источника достоверной информации сотни тысяч русскоязычных пользователей по всему миру.

Однако американский суд дважды отклонил иск по надуманным поводам. Пр этом руководство Facebook не скрывало и не скрывает, что атака на ФАН была организована исключительно по политическим причинам.