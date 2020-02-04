Клинцевич раскритиковал ООН за игнорирование задержания россиян в Ливии

Москва, 4 февраля. В Организации Объединенных Наций (ООН) подтвердили получение письма о ситуации с российскими социологами, которых на незаконных основаниях удерживают в заточении в частной ливийской тюрьме «Митига». Письмо было составлено главой Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александром Малькевичем.

«Могу подтвердить, что мы получили письмо 24 января и будем держать этот вопрос в поле зрения», — так ситуацию прокомментировал Фархан Хак, заместитель официального представителя генсека ООН.

О задержании россиян — Максима Шугалея и Самера Суэйфана — стало известно в мае 2019 года. Исследователи перед прибытием в Ливию согласовали все детали своей работы с руководством так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Несмотря на это, их задержали без объяснения причин и поместили в тюрьму. До настоящего момента им так и не были предъявлены объяснения.

Сразу после в ООН было направлено официальное письмо, однако до последнего момента организация просто отмалчивалась, игнорируя все вопросы на эту тему. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич объяснил Федеральному агентству новостей, чем обусловлено столь долгое бездействие ООН.

«Потому что была дана команда от США, им нужно сохранять тренд о том, что были задержаны два россиянина, которые якобы вели подрывную разведывательную работу. Факты, детали, достоверность их не интересуют. ООН молча саботирует. Говорить об ООН как организации, которая отстаивает интересы граждан стран, входящих в нее, нет смысла. Она давно ангажирована, и делает только то, что ей говорят. Перед ООН стоит задача по демонизации России, по ее очернению», — отметил Клинцевич.

Следует также отметить, что в письме Малькевич напомнил, что граждане РФ должны быть освобождены, поскольку ПНС на международной конференции в Берлине 19 января взяло на себя соответствующие обязательства, подписав меморандум по итогам переговоров. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, говоря об обещании ПНС, заявил, что само его выполнение находится под большим вопросом.