Нарколог Покровский назвал самые опасные напитки для россиян

Москва, 4 февраля. Нарколог Даниил Покровский назвал самые опасные напитки для россиян. И среди них на первом месте стоит пиво.

Специалист считает, что алкоголь в пиве — не самый опасный ингредиент. Пенность, цвет и вкус придают пиву другие соединения. Они опасны для здоровья, пояснил Покровский.

Например, в пиве содержится кобальт, который токсичен. Именно хмель, который так часто рекламируют, поглощает из земли тяжелые металлы. Таким образом он попадает в пиво.

«Металлы, содержащиеся в пиве и пивных напитках, вызывают кардиопатию, ожирение сердца, за патологией нередко следует смерть больного», — сказал нарколог, его слова приводит издание «Вечерняя Москва».

При этом не так опасно сухое красное вино, в котором есть витамины и антиоксиданты, резюмировал эксперт. Такого же мнения придерживается и сомелье Эркин Тузмухамедов.

Он отметил, что очень вредны для организма энергетики, которые содержат спирт. Все слабоалкогольные напитки представляют собой сахар, вкусовые добавки и этил.

Сомелье считает, что нужно отказаться и от употребления имитаций портвейна. Вино должно быть качественным, настоящим. Нужно употреблять алкогольные напитки умеренно или вовсе отказаться от них.

Водка по-прежнему остается самым популярным спиртным напитком в стране, заметил Тузмухамедов. Она дает энергию и опьяняет, но россиянам во всем нужно знать свою меру.

Ранее главный столичный нарколог Евгений Брюн заявил, что одна столовая ложка алкогольного напитка — это оптимальная доза для организма человека.