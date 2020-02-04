Донбасс сегодня: «защитники» из ВСУ жалуются на командиров и разворовывают арсеналы бригад

Донбасс, 4 февраля. В ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждены дома мирных жителей. Украинские солдаты украли два километра кабеля и лишили жилой поселок электричества. Незаконную деятельность одного из украинских комбригов расследует Генштаб ВСУ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За вчерашние сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждения получил жилой сектор в поселке Старомихайловка, расположенном на западе Донецка. Повреждены два дома и линии электропередач. Всего украинские войска за сутки нарушили режим прекращения огня восемь раз. Село Березовское в ЛНР подверглось обстрелу из 120-мм миномета и боевой машины пехоты. Населенные пункты Гольмовский, Широкая Балка, Спартак, Донецк и Жабичево находились в зоне поражения украинских орудий. По территории ДНР огонь открывался из 82-мм минометов, гранатометов, БМП и стрелкового оружия.

Преступления ВСУ

Зачастую к уголовным правонарушениям в зоне ООС причастны солдаты украинской армии. Об этом регулярно сообщают представители Народной милиции ДНР и ЛНР. Так, очередное уголовное дело украинские правоохранители возбудили в Донецкой области в отношении группы силовиков 128-й бригады ВСУ.

Во время отключения электроэнергии на подстанции воры в погонах успели снять со столбов и похитить более двух километров кабеля в селе Старогнатовка. В результате мирные жители села надолго остались без электроснабжения. В ходе предварительного следствия полиция задержала трех солдат танкового батальона бригады. Задержанные пояснили, что на кражу их толкнули хронический недостаток продуктов и нарушение сроков выплат довольствия. Все трое отметили, что последний раз зарплату они получали в ноябре прошлого года. В расположении 128-й бригады ожидают комиссию финансовой службы.

В Луганской области военная полиция выявила двух силовиков 59-й бригады ВСУ, которые находились в состоянии сильного опьянения. Задержанные ответили следователям, что отмечали будущий отъезд на курсы повышения квалификации в учебный центр «Десна». Теперь вместо выезда из зоны ООС солдаты отправились в военную комендатуру.

Недостача военного имущества

По информации Народной милиции ДНР, в 92-й бригаде ВСУ работает комиссия из штаба ОТГ «Восток». На складах бригады выявлено отсутствие шести тысяч патронов, 95 мин к 120-мм миномету и 46 мин к 82-мм миномету, 120 гранат и одного противотанкового ракетного комплекса «Стугна-П». Комиссия также недосчиталась четырех тонн дизтоплива, трех тонн бензина и одной тонны смазочных материалов. Кроме этого, в расположении бригады отсутствовали без уважительных причин 22 солдата, которые ушли в самоволку и о которых руководство бригады не докладывало в вышестоящий штаб.

Также и в подразделениях ВСУ в Луганской области. Комиссия из ОТГ «Север» в 10-м батальоне 59-й бригады ВСУ выявила недостачу 10 стартеров и шести аккумуляторов к автомобилям «Урал». Как рассказали в Народной милиции ЛНР, в отношении руководства проштрафившегося батальона ведется следствие.

Военнослужащие ВСУ жалуются в Минобороны

Как рассказали в Народной милиции ЛНР, стала доступна информация, что солдаты из 46-й бригады ВСУ обратились с жалобой на горячую линию министерства обороны в связи с невыплатой положенных дополнительных выплат за службу на передовых позициях.

В жалобе называется основное виновное лицо — комбриг Артем Котенко, который задействовал схему по изъятию указанных выплат для собственного пользования. Расследовать факты, перечисленные в жалобе, будет комиссия из Генштаба ВСУ.