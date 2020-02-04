Шойгу поручил максимально оперативно принимать построенные военные объекты

Москва, 4 февраля. Приемка построенных военных объектов в России должна проходить максимально оперативно — в течение трехмесячного срока. Об этом во вторник на селекторном совещании заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

«На сегодняшний день имеются не единичные случаи волокиты с приемкой завершенных строительством объектов — при этом зачастую по необоснованным причинам, не связанным с их строительной готовностью», — сказал Шойгу,

Он уточнил, что ежегодно строится более 3500 зданий и сооружений.

«Построенные объекты должны приниматься в эксплуатацию с обеспечением необходимыми лимитами на их текущее содержание. Такая работа должна проводиться соответствующим органом военного управления на постоянной основе», — отметил министр.

По словам Шойгу, Министерство обороны России выработало механизмы максимально оперативной передачи зданий и сооружений для их использования в повседневной деятельности войск, которые необходимо исполнять всем ответственным должностным лицам.

Министр поручил главнокомандующим видами Вооруженных Сил, командующим войсками военных округов и родами войск, заинтересованным органам военного управления своевременно определять пользователя и балансодержателя объектов, держать вопрос их приема в эксплуатацию на особом контроле и обеспечивать приемку зданий и сооружений в течение трехмесячного срока.