В компьютере сотрудника «Синергии» не обнаружили биометрических данных школьников

Москва, 4 февраля. УМВД России по городскому окруry Красногорск проверило компьютерную программу и ноутбук, с помощью которых в красногорской гимназии №2 незаконно тестировали восьмиклассников. Соответствующее обращение поступило в полицию от директора учебного заведения.

«Сотрудниками полиции был проведен осмотр аппаратуры, где биометрических данных учащихся выявлено не было. По данному факту собран необходимый материал, который направлен в Красногорскую городскую прокуратуру», — заявил Федеральному агентству новостей замначальника Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Владимир Беликов.

Как сообщал ФАН, ранее МВД РФ отказало директору гимназии, в которой сотрудники университета «Синергия» собирали отпечатки пальцев у школьников для профориентационного теста, в возбуждении уголовного дела. По словам Ирины Штейнберг, процедура проводилась по инициативе сотрудника «Синергии», без ведома руководства гимназии и родителей.

«Слава богу, что права детей не нарушены, — говорит директор гимназии №2 Красногорска. — Дети в безопасности, это самое главное. Но осадок остался. Мне все равно обидно, досадно, что это произошло именно с моими детьми».

По факту незаконного сбора биометрических персональных данных несовершеннолетних Мещанский районный суд Москвы назначил университету «Синергия» штраф в 150 тысяч рублей. Как сказала ФАН директор по коммуникациям ВУЗа Надежда Ивкова, его руководство будет обжаловать приговор.

Между гимназией и университетом заключен договор о сотрудничестве. Как заявила ФАН Ирина Штейнберг, такой «профориентации» школьникам больше не надо.

«Такое направление мы с ними больше развивать не будем, — сказала она. — 90%, что никакого сотрудничества быть не может. Скорее всего, разорвем договор».

Сначала директор намерена получить исчерпывающие данные о произошедшем от надзорных органов. Решение о сотрудничестве с университетом будет приниматься совместно с родителями проходивших тестирование школьников.

Ранее ФАН рассказал, как ученые РАН разоблачили обман в биометрических тестах на выявление способностей.