Украинские националисты демонтировали последний барельеф маршала Жукова в Одессе

Одесса, 4 февраля. Украинские националисты демонтировали в Одессе последний барельеф маршалу СССР Георгию Жукову.

Украинские националисты несанкционированно демонтировали барельеф Жукова, который размещался на стене здания на улице Новосельского, 64, где сейчас находится общежитие Одесского национального университета.

Чиновники, полиция и местные жители пытались помешать националистов, однако доска была демонтирована. Националисты заявили, что их действия обоснованы так называемым законом о декоммунизации. В 2019 году украинские националисты демонтировали в Одессе памятный знак Жукову, который был установлен на стене здания Одесского областного военкомата.

Напомним, в 2015 году на Украине вступил в силу закон о декоммунизации, который предполагает «борьбу с советским наследием». После этого по всей стране начали сносить памятники Ленину и другим политическим деятелям времен СССР.

Георгий Жуков являлся одним из самых выдающихся советских военачальников. Он вошел в историю как один из главных творцов Победы в Великой Отечественной войне. Под его руководством Ленинград выстоял блокаду, а также были разгромлены немецко-фашистские войска под Москвой. Многие украинцы по-прежнему считают маршала Жукова выдающимся военачальником, которому удалось внесшим большой вклад в разгром нацистов.