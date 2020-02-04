Паттинсон завоевал титул самого красивого мужчины по версии «золотого сечения»

Москва, 4 февраля. Британского актера Роберта Паттинсона признали самым красивым мужчиной среди тех, чья внешность соответствует критериям «золотого сечения». Черты лица у звезды киносаги «Сумерки» оказались самыми пропорциональными. Об этом заявил известный пластический хирург Джулиан Да Сильва.

По результатам исследований, внешность Роберта Паттинсона почти на 100% соответствует параметрам, которые заложены в принцип «золотого сечения».

Джулиан Де Сильва заявил, что для исследования применялись самые современные методы картографирования. По его словам, совсем чуть-чуть до идеала не дотянули Генри Кавилл, который снялся в сериале «Ведьмак», а также американский актер Брэдли Купер. Кроме того, почти идеальными чертами лица обладают Брэд Питт, Хью Джекман, Райан Гослинг и Джордж Клуни.

Напомним, что «золотое сечение» — это правило пропорции, которое иногда называют божественной гармонией, когда меньшая часть относится к большей, как большая ко всему целому. Отталкиваясь от этой формулы в древности создавались многие произведения искусства. Пропорции максимально близкие к «золотому сечению» можно обнаружить везде — в искусстве, в природе и в самом человеке. Оно является своеобразным маркером того, что красиво и гармонично.

Роберт Паттинсон — британский актер, модель и продюсер. Всенародная любовь и популярность пришла к нему после съемок в культовой вампирской саге. Успех фильма позволил ему стать одним из самых востребованных актеров и продолжить свою кинокарьеру. Актер обладает запоминающейся внешностью и харизмой.