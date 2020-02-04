Эрдоган объяснил, почему поприветствовал караул в Киеве словами «Слава Украине!»

Анкара, 4 февраля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, почему поприветствовал почетный караул в украинской столице бандеровским лозунгом «Слава Украине!».

Эрдоган уверен, что бандеровский лозунг «Слава Украине!» является официальным приветствием в этой стране.

«Это официальное приветствие на Украине. Разве Украина не свободная страна? Каждый президент, приезжая на Украину с официальным визитом, использует это приветствие», ― отметил турецкий лидер в комментарии журналистам на борту самолета, на котором возвращался в Анкару.

Президент Турции Реджеп Эрдоган поприветствовал украинских солдат фразой "Слава Украине!"



Реджеп Тайип Бандера) pic.twitter.com/PkIkAecXg3 — Artyom (@mynamehay) February 3, 2020

Президент Турции сравнил свое приветствие украинскому караулу со словами «Merhaba Asker!» («Здравствуй, солдат»), которыми приветствуют турецких военных.

Офис президента Украины накануне опубликовал видео, на котором турецкий лидер прошел по красной дорожке, после чего повернулся лицом к микрофону и, обращаясь к караулу, произнес: «Слава Украине!». Украинские военные в ответ сказали: «Героям слава!».

Публицист и общественный деятель Армен Гаспарян, комментируя Федеральному агентству новостей высказывание Эрдогана, отметил, что причина, по которой турецкий президент выкрикнул украинское националистическое приветствие, не находится в политической плоскости. Кроме того, публицист не оставил незамеченным и недавнее заявление Эрдогана о том, что Турция не станет признавать Крым частью России. По мнению Гаспаряна, здесь необходимо понять важный факт: Турция для России — это не многовековой друг, а в данный момент — тактический партнер.

В Сети нашли объяснение приветствию президента Турции. По мнению россиян, турецкие власти таким образом ратуют за увеличение товарооборота между странами. Другие не без сарказма интересуются, угостят ли после этого Эрдогана салом на Украине.