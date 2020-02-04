Лавров и глава МИД Египта обсудили Ливию, Сирию и «сделку века»

Москва, 4 февраля. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с египетским коллегой Самехом Шукри ситуацию в Ливии и Сирии, а также так называемую «сделку века» по палестино-израильскому урегулированию. Об этом сообщили в МИД РФ.

«Был проведен обстоятельный обмен мнениями по текущей ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на положение дел в Ливии и Сирии, а также перспективы ближневосточного урегулирования в свете обнародования США так называемой сделки века», ― говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В ходе телефонного разговора Лавров и Шукри подтвердили настрой Москвы и Каира на продолжение «тесного взаимодействия в интересах преодоления кризисных ситуаций и обеспечения мира в регионе».

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее представил так называемую «сделку века», которая якобы призвана разрешить палестино-израильский конфликт. План главы Белого дома предполагает, что Иерусалим останется неделимой столицей Израиля, а столицей палестинского государства будет Восточный Иерусалим. По словам Трампа, Израиль поддержал этот план. В качестве условий мирного процесса план требует от палестинцев отказаться от вооруженных выступлений, прекратить поддержку движения ХАМАС и демилитаризовать сектор Газа.

В Кремле отметили, что «сделка века» противоречит резолюции Совбеза ООН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился в жизнеспособности плана американского президента, обратив внимание на то, что сами палестинцы уже заявили о своем несогласии с планом Трампа.