Путин прокомментировал поправки к Конституции. События дня. ФАН-ТВ

Визит президента в Череповец

Внесение поправок в Конституцию никак не связано с продлением полномочий. Они продиктованы жизнью. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин. Сегодня лидер страны находится с рабочим визитом в Череповце. Он посетил химико-технологический колледж и встретился с общественниками. Обновление главного закона страны — вопрос, который волнует всех.

«Если мы будем проводить, а я надеюсь, это произойдет в обозначенные сроки, всенародное голосование, то это, по сути, плебисцит — это волеизъявление граждан. Я и предложил это для того, чтобы путем высшего проявления этого волеизъявления были приняты эти поправки или не приняты. Если приняты, то никто бы не мог сказать, что здесь что-то не так. Это высшая форма демократии, по сути, это волеизъявление граждан страны. Но нужно ли таким способом продлевать полномочия действующего Президента? Думаю, что нет. Потому что, если мы говорим о выборах главы государства, это должно быть сделано на альтернативной основе», — подчеркнул президент России.

Обсудили и вопросы подготовки кадров для экономики, модернизацию системы образования, поддержку педагогов и новые профессии. Как отметил Владимир Путин, в России много талантливых специалистов в самых разных областях. Особенно выделяется сфера программирования. И одна из важных задач — сделать так, чтобы высококвалифицированные специалисты работали не только в крупных городах, но и в других регионах России.