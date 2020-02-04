Путин прокомментировал поправки к Конституции. События дня. ФАН-ТВ

Визит президента в Череповец
Внесение поправок в Конституцию никак не связано с продлением полномочий. Они продиктованы жизнью. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин. Сегодня лидер страны находится с рабочим визитом в Череповце. Он посетил химико-технологический колледж и встретился с общественниками. Обновление главного закона страны — вопрос, который волнует всех.
«Если мы будем проводить, а я надеюсь, это произойдет в обозначенные сроки, всенародное голосование, то это, по сути, плебисцит — это волеизъявление граждан. Я и предложил это для того, чтобы путем высшего проявления этого волеизъявления были приняты эти поправки или не приняты. Если приняты, то никто бы не мог сказать, что здесь что-то не так. Это высшая форма демократии, по сути, это волеизъявление граждан страны. Но нужно ли таким способом продлевать полномочия действующего Президента? Думаю, что нет. Потому что, если мы говорим о выборах главы государства, это должно быть сделано на альтернативной основе», — подчеркнул президент России.
Обсудили и вопросы подготовки кадров для экономики, модернизацию системы образования, поддержку педагогов и новые профессии. Как отметил Владимир Путин, в России много талантливых специалистов в самых разных областях. Особенно выделяется сфера программирования. И одна из важных задач — сделать так, чтобы высококвалифицированные специалисты работали не только в крупных городах, но и в других регионах России.
Эвакуация россиян из Ухани
Россия эвакуирует своих граждан из китайской провинции Хубэй, где находится очаг коронавируса. За нашими земляками вылетел второй самолет Воздушно-космических сил страны. На борту находятся военные медики и эксперты в сфере вирусологии. Воздушные суда оснащены всем необходимыми для диагностики и индивидуальной защиты. Пока известно об эвакуации 147 человек. Среди них нет зараженных вирусом. На борту также граждане Белоруссии, Армении, Украины и Казахстана. Но домой они сразу не отправятся. Тех, кто находился в опасной зоне, поместят на двухнедельный карантин в Тюменской области. Все делается для подстраховки, чтобы не допустить возможного распространения вируса в стране. Впрочем, сейчас из Китая приходят хорошие новости. Рост числа зараженных вирусом в Ухани замедляется. А ученые многих стран, в том числе и российские, работают над созданием вакцины.
Неуемные амбиции Турции
Турция оказывает поддержку террористам в Сирии. Военные помогают преступникам финансово, а также вербуют новых боевиков. Об этом на допросе сообщили радикалы, которые попали в плен к сирийцам. Это люди, которым пришлось вступить в ряды запрещенной в России организации «Джебхат ан-Нусра». Одним угрожали расправой, кого-то заманили деньгами. В последнее время Турция стала вести себя агрессивно. В конце января сирийская армия освободила от боевиков один из главных оплотов джихадистов — город Маарет-ан-Нуман. Но успехи войск вызвали недовольство Анкары. Турецкие военные пересекли границу с Сирией. А накануне нанесла удары по Идлибу. Как сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, они уничтожили 76 сирийских военнослужащих. Это якобы ответный удар. Чуть ранее при обстрелах в Сирии погибли турецкие военные. Но как отметили в Минобороны России, все произошло из-за того, что Анкара не сообщила о своих передвижениях. Резко поменялся тон и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Он заявил, что астанинского процесса по Сирии «больше не существует». Но это лишь слова Анкары. Как отметил Кремль, Россия полностью выполняет свои обязательства, чтобы вернуть в Сирию мир. По мнению политолога Юрия Самонкина, сейчас Турция пытается реализовать свои неуемные амбиции.
«Турецкая сторона в данной ситуации считает, что она одна должна влиять на политику Ближнего Востока. Это такое воссоединение национальных идей Турции в регионе. Она имела это влияние сотни лет назад. <…> Россия в данной ситуации, на мой взгляд, имеет пока самую адекватную позицию, потому что мы предлагаем реальный механизм стабилизации ситуации в регионе. Это происходит пока остальные заигрывают с террористами», — отметил политолог.