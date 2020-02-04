Лавров рассказал, как Россия отреагирует на учения США и НАТО Defender 2020

Москва, 4 февраля. Москва отреагирует на совместные учения США и НАТО в Европе под названием Defender 2020, но таким образом, чтобы не создавать ненужные риски. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Маневры США с участием партнеров по Североатлантическому альянсу запланированы на весну этого года.

«Разумеется, мы будем реагировать, — подчеркнул министр, отвечая на вопрос журналистов. — Мы не можем игнорировать процессы, которые вызывают очень большую озабоченность».

Лавров отметил, что те, кто провоцирует такие совершенно неоправданные учения, «хотят, чтобы последовали ответные меры с тем, чтобы и дальше нагнетать напряженность».

«Немаловажный аспект — все, что мы делаем в ответ на создание натовцами угроз нашей безопасности, мы делаем исключительно на своей территории», — констатировал министр.

Напомним, маневры Defender 2020 станут крупнейшими учениями ВС США в Европе со времен окончания холодной войны. Впервые будет отработана переброска в Восточную Европу американской дивизии.

Как сообщали СМИ, 23 января в рамках первого этапа учений на базах ВС США началась погрузка вооружения, военной и специальной техники на железнодорожные составы для отправки в морские порты на восточном побережье США. В конце февраля с привлечением гражданских судов типа Ro-Ro и транспортной авиации начнется переброска американской дивизии в Европу. Активная фаза учений запланирована на апрель-май 2020 года.

Руководство НАТО в последние годы ведет недружественную политику в отношении России. Альянс активно усиливает рубежи Восточной Европы и приближает свои базы к российским границам, прикрываясь мифами о «российской агрессии». Москва не раз обращала внимание на то, что НАТО лишь нужен предлог для того, чтобы усилить свои позиции в Европе и увеличить военный бюджет.