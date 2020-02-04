Лавров призвал Турцию строго выполнять сочинские соглашения по Идлибу

Москва, 4 февраля. Россия призывает Турцию строго выполнять сочинские соглашения по Идлибу, достигнутые в 2018 и 2019 годах. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он сообщил, что Москва получает информацию о развертывании турецких войск в Идлибской зоне деэскалации и боевых столкновениях турок с подразделениями сирийских правительственных сил и следит за ситуацией в Сирии.

«По нашим данным, о которых уже сообщал Генеральный штаб, турецкие военные выдвигались на определенные объекты внутри Идлибской зоны деэскалации, не предупредив об этих передвижениях, поэтому мы не смогли сообщить об этом сирийской армии. Удары были нанесены, турецкая сторона грозит ответными мерами. Это все весьма печально», — сказал глава МИД.

В связи с этим Лавров обратился к Анкаре с призывом соблюдать принятые в 2018 и 2019 годах в Сочи договоренности по Идлибу.

Он также отметил, что Турция на данном этапе не выполнила несколько ключевых обязательств для решения проблем Идлиба, в частности, не отмежевала от террористов «Джабхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) вооруженную оппозицию, которая сотрудничает с турками, готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, но мимикрировала в «Тахрир аш-Шам».

«Обе эти организации включены в террористические списки Совета Безопасности ООН, поэтому ни «нусровцам», ни их новой инкарнации в виде «Тахрир аш-Шам» в Идлибе делать нечего. [...] Даже после третьего напоминания по линии России и Турции в адрес всех, кто находится в Идлибской зоне, бандиты, о которых я упомянул, не прекращали своих провокационных действий», — подчеркнул министр.

Говоря об этом, он напомнил об очередной попытке БПЛА атаковать российскую авиабазу «Хмеймим», которая была пресечена имеющимися на базе средствами ПВО, и об обстрелах сирийских позиций и гражданских объектов, которые за пределами Идлибской зоны проводятся регулярно.