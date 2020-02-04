Главные новости 4 февраля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 4 февраля.

Летальный исход из-за коронавируса фиксируется в основном у пожилых и людей с хроническими заболеваниями, заявил Мясников. Доктор Мясников рассказал, кто умирает от коронавируса.

Комментируя инцидент с турецкими военными в Идлибе, Зеленский продемонстрировал свою некомпетентность, считает эксперт. Политолог Романенко указал на некомпетентность Зеленского на встрече с Эрдоганом.

Игрок команды КВН «Армянская сборная» Овик Григорян скончался в возрасте 25 лет, об этом сообщается в Instagram команды. Звезда КВН из «Армянской сборной» умер в возрасте 25 лет.

Ситуация в ПАСЕ радикально изменилась, делегация Украины теперь не может добиться введения новых антироссийских санкций. Депутат Рады недоволен ситуацией в ПАСЕ, возвратившей полномочия России.

Лука Затравкин рассказал, что делать фотографии ему помогали друзья и другие туристы. Сын Сафронова показал провокационную фотосессию с отдыха в Африке.

Президент Ассоциации онкопациентов объяснила, почему известным людям, столкнувшимся с раком, нужно рассказывать о своей болезни. Глава Ассоциации онкопациентов призвала Заворотнюк не делать тайны из своей болезни.

В составе сборной СССР он стал серебряным призером Олимпиады 1980 года, обладателем Кубка Канады и победителем Кубка вызова. Олимпийский чемпион по хоккею Скворцов скончался на 66-м году жизни.

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская предложила провести в Ялте конференцию по укреплению мира. Поклонская предложила обсудить в Ялте проблему укрепления мира.

Климов считает, что власти Украины занимаются «контрпродуктивными вещами» в отношениях с Россией. Климов назвал «провокационным поведением» Киева возможные иски Украины против России.

«Новая газета» опубликовала статью «Враг государства», в которой попыталась оправдать анархиста Илью Романова. «Новая газета» оправдывает поддерживаемого Ходорковским террориста, причастного к взрыву у приемной ФСБ.