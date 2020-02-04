Эрдоган заявил, что Турция не намерена обострять отношения с Россией из-за Сирии

Анкара, 4 февраля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не намерена обострять отношения с Москвой из-за ситуации в сирийском Идлибе.

«Нам не нужно вступать в конфликт или серьезные противоречие с Россией на данном этапе. У нас с ней есть стратегические проекты, такие как «Турецкий поток» и АЭС «Аккую». Нет речи о том, что мы откажемся от системы ПВО С-400», — пояснил Эрдоган.

Он также добавил, что инцидент в сирийском Идлибе, в ходе которого погибли турецкие военные, является «явным нарушением» соглашения с Россией. Он также добавил, что 4 февраля могут состояться телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил возможности телефонных переговоров двух президентов.

Напомним, в ночь на 3 февраля турецкие военные попали под обстрел в Идлибе. В результате инцидента погибли четверо турецких военных, еще девять получили ранения. По данным Центра примирения враждующих сторон в Сирии, турецкие военные не уведомили Россию о своих передвижениях в Идлибе. В Минобороны РФ также опровергли заявление Эрдогана о том, что турецкие ВВС после обстрела нанесли удары по 40 объектам в Сирии.

Позднее глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, в ходе которых российский министр указал на факты нарушения перемирия незаконными вооруженными формированиями, которые находятся на территории Идлибской зоны деэскалации в Сирии.