Матвиенко рассказала о тяжелых последствиях коронавируса для экономики

Брянск, 4 февраля. Вспышка коронавируса в Китае обернется тяжелыми последствиями для мировой экономики и приведет к замедлению ее роста минимум на 1%, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Вот сейчас в Китае такая беда случилась, последствия очень тяжелые будут для мировой экономики, это минимум 1% падения мировой экономики, по оценке экспертов. Конечно, очень жалко наших партнеров», ― сказала спикер Совфеда на совещании в правительстве Брянской области.

По словам Матвиенко, Китаю предстоит пережить экономические трудности из-за вспышки заболевания. Спикер Совфеда добавила, что Россия также столкнется с экономическими последствиями, уже сейчас цена на нефть падает из-за ситуации в Китае. Матвиенко объяснила, что Пекин значительно снизил потребление нефти, сложно прогнозировать, когда оно вернется в норму.

Первая вспышка неизвестной ранее болезни была зафиксирована в декабре 2019 года в провинции Хубэй, предположительно, на рынке диких животных в городе Ухань. Всего вирус охватил 22 страны, в числе которых и Россия. В РФ первые случаи заражения произошли в Тюменской области и Забайкальском крае. Состояние двух заболевших пневмонией 2019-nCoV медиками оценивается как удовлетворительное.

По последним данным, жертвами коронавируса стали 428 человек, выздоровели 665 человек. Врачи подтвердили случаи инфицирования у более чем 20 тысяч человек. Ранее стало известно, что Китай закупает препарат российского производства, чтобы проверить его эффективность в борьбе с заболеванием.