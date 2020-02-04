Добыча нефти в Ливии снизилась до 204 тысяч баррелей в сутки

Триполи, 4 февраля. Ежесуточная добыча нефти в Ливии снизилась до отметки в 204 тысячи баррелей. Заявление на эту тему со ссылкой на источник в Национальной нефтяной корпорации (ННК) передают ливийские СМИ.

Источник также отметил, что эксперты ливийской организации сделали прогноз на ближайшее время — по их мнению, добыча нефти может упасть до 72 тысяч баррелей в сутки.

Резкое снижение объемов добываемого «черного золота» в Ливии произошло после того, как лидеры ливийских племен объединили свои усилия против режима так называемого Правительства национального согласия, оккупировавшего Триполи. Лидер ПНС Файез Саррадж воспользовался ситуацией, что позволило ему контролировать основную часть денежных средств с продажи нефти. Саррадж не стесняется тратить солидную часть денег на собственные нужды, содержание наемников, которые отстаивают его интересы.

Политика лидера ПНС, отдавшего руководящие должности в Центральной Банке Ливии и Государственном совете террористам группировки «Братья-мусульмане»1 (запрещена в России), вызывает недовольство у старейшин. Именно поэтому они приступили к последовательному закрытию нефтяных месторождений и портов.

1 Организация запрещена на территории РФ.