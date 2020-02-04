Путин несколько раз останавливал кортеж, чтобы пообщаться с жителями Череповца

Череповец, 4 февраля. Президент РФ Владимир Путин во время поездки в Череповец несколько раз останавливал свой кортеж, чтобы пообщаться с местными жителями. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Глава государства днем вторника прибыл в Череповец для обсуждения с общественниками вопросов подготовки кадров для экономической и социальной сфер. По словам Пескова, президент разговаривал с череповчанами и до начала, и после встречи.

«По окончании встречи собралось людей еще больше, и он опять остановил кортеж», — уточнил пресс-секретарь.

Один из таких моментов попал в объектив камеры. Автомобиль, в салоне которого находился глава государства, остановился на одной из улиц города. По всей видимости, российский лидер заметил толпу местных жителей, ожидавших президента, и попросил остановить машину, чтобы он смог переговорить с ними.

«Замерзнете же здесь», — обратился Путин к череповчанам.

Те в ответ поинтересовались у президента, как его дела и здоровье. Глава государства пожал руки местным жителям.

«Вы же замерзли!»: Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Череповца pic.twitter.com/KB1EOhiRV8 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 4, 2020

Во время поездки главы государства произошло еще несколько примечательных событий. Например, на встрече с общественниками Путин поделился рецептом вечной молодости. По словам российского лидера, именно развитие творческого мышления и постоянные тренировки мозга способны продлить жизнь человека, а также значительно повысить ее качество.

Кроме того, президент рассмешил участников встречи аббревиатурой ПООП — «примерные основные образовательные программы». У главы государства поинтересовались, можно ли «вытащить эти ПООПы из стандартов» и сделать их примерными рекомендациями.