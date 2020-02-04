Хутспа века: взгляд на решение палестинской проблемы с точки зрения сионизма

«Сделка века» — это победа Израиля в борьбе за Землю Обетованную. Однако у каждой монеты есть две стороны. Презентованная на минувшей неделе всему миру «Сделка века» является детищем сильного семитского лобби в Вашингтоне, однако ее негативный эффект будет направлен не только на стоящих за проектом чиновников, но и на простой израильский народ.

Сделка Трампа

28 января президент США Дональд Трамп презентовал так называемую «Сделку века», о которой было объявлено чуть ли не с начала его президентского срока: ведь американский президент замахнулся ни на что иное, как решение Палестинской проблемы, самой сложной и не разрешимой в масштабах Земли по мнению именитых политологов и геополитиков.

В позапрошлом году часть решения Палестинской проблемы — так, как ее видит произраильское лобби в госадминистрации США, — уже была претворена в жизнь: Иерусалим де-факто был признан столицей Израиля после переноса туда посольства США и еще ряда стран-сателлитов. Причем, дата для переноса была выбрана символическая: 14 мая 2018 года Государству Израиль исполнилось 70 лет, по мнению иудеев это ознаменовало завершение «рядового жизненного цикла» и положило начало циклу новому.

И начался этот цикл достаточно кроваво. Откровенное пренебрежение правами и свободами палестинцев, для которых Иерусалим — не менее святое место, вылилось в массовые протесты, погромы и стычки, собравшие за прошедшие два года кровавый урожай в разы больше, чем в предыдущие лета.

«Величайший сионист в истории»

Госсекретарь США Майк Помпео уже признавался, что верит в то, что Трампу уготована роль библейской Эсфирь, и он станет спасителем еврейского народа. Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля Алекс Векслер в интервью с деловой газетой ВЗГЛЯД охарактеризовал Трампа как «величайшего сиониста в истории».

Трамп действительно сделал для еврейского народа куда больше, чем все предыдущие президенты. Принимаемые в администрации США решения словно бы принадлежат не американскому президенту, а израильскому чиновнику. Однако корни следует искать в ближнем окружении Трампа.

Ни о какой теории заговора здесь речи идти не может в принципе: о существовании произраильского лобби в Старом и Новом Свете на портале «Русского центра Хабада» открыто пишет Рав Берл Лазар, главный раввин России: «Мощные лоббистские силы в США, европейских странах не позволяют подвергать евреев где бы то ни было опасностям, которые давно уже стали тенью нашего народа».

В США у «мощных лоббистских сил» есть вполне себе открытое лицо: за всеми решениями по Израилю, в том числе и «Сделкой века», стоит старший советник президента США Джаред Кушнер, зять господина Трампа. По своему вероисповеданию Кушнер — ортодоксальный иудей-хасидит, принадлежащий к движению «Хабад-Любавичи», как и вышеупомянутый Берл Лазар.

«Хабадники» не пользуются большой популярностью среди других еврейских религиозных общин и течений, равно как и не могут похвастаться численностью: во всем мире их и полмиллиона не наберется. Однако влияние на политику лидеров мировых держав представители «Хабада» оказывают. «Сделка века» — тому явное свидетельство.

Но разнообразные теории заговора, чьи сторонники с пеной у рта доказывают тезис о главенстве «Хабада» над всеми евреями, не выдерживают никакой критики, о чем прямо свидетельствует реакция мировой общественности на «Сделку века». «Мощные лоббистские силы» не могут договориться между собой, поскольку на них пытаются надавить «хабадники» через Трампа. Еврейские националисты давно мечтают о решении «Палестинского вопроса» в свою пользу, но из-за разобщенности, вызванной разницей в подходах и методах, равно как и банальной неприязни между различными группами проект «Палестина» еще жив.

Это единственный положительный момент «Сделки»: «хабадники» могут видеть истинную цену своей популярности.

Хутспа века

У ортодоксальных иудеев есть непереводимый термин «хутспа», который прекрасно описывает ситуацию с долгожданной «Сделкой века». Иллюстрацией «хутспы» является суд над молодым парнем, который убил своих родителей, а в суде попросил снисхождения на основании того, что он является сиротой. При этом, сам термин «хутспа» считается положительным. Грубо говоря, «хутспа» — это совершение чего-то заведомо аморального с выгодой для себя.

Специальный корреспондент ФАН Аббас Джума подробно осветил, что из себя представляет «Сделка века». Палестинцы лишаются водных источников, Сектор Газа превращается в разрозненные анклавы-рабочие слободки, полностью лишенные всякого намека на самостоятельность, а водные источники — важнейший для региона ресурс — переходят под прямой контроль Израиля. Ни права на оружие или самооборону, ни обещанных «Соглашениями Осло» границ, признание еврейских поселений и «подачка» в виде эфемерных 50 миллиардов долларов в туманном будущем (сумма, на самом деле, достаточно скромная, учитывая то, что тот же Катар уже инвестировал в помощь Палестине несколько миллиардов без всяких договоров). Удивляться, что ни Махмуд Аббас, ни Лига Арабских Государств «Сделку века» решительно отвергли, не приходится: палестинцам в ней уготовано место если не третьесортного плебса, то уж «народа в резервации» точно.

Ключевой темой «Сделки» является аннексия Западного берега реки Иордан: Нетаньяху еще в ноябре заявил, что Израиль распространит суверенитет на израильские поселения в долине, а США эти притязания поддержали, включив в финальный вариант «Сделки».

В начале января израильские власти утвердили план по строительству 2000 единиц жилья в еврейских поселениях, нарушая тем самым резолюцию Совбеза ООН 2334 от 2016 года. 29 января посол США в Израиле Дэвид Фридман заявил о создании совместной комиссии по распространению израильского законодательства на части Западного берега реки Иордан. Это произошло спустя сутки после оглашения «Сделки века», которую в администрациях США и Израиля полагают вопросом решённым.

В качестве «пряника» для арабского мира выступает инициатива по созданию «Восточного Иерусалима», где будет располагаться столица Палестины (по факту речь идет о деревушке в арабской части города далеко от центральных районов), а также забота о мусульманских святынях, которая поручена Иордании.

Великий Хашимитский дом

Власти Иордании на словах раскритиковали «Сделку века», тем самым попытавшись снизить градус недовольства у собственного населения. На деле, предварительные договоренности были достигнуты несколькими годами ранее.

Иордании еще в 2016 году посулили поставки газа со средиземноморского месторождения «Левиафан», которое, по мнению иорданцев, исконно палестинское, сама сделка, при этом, — преступна, а король и вовсе спонсирует убийства палестинцев. То, что сделка позволяет сэкономить около миллиарда долларов трат на электроэнергию и обогрев, иорданцы предпочли не услышать (или же власти не смогли это доходчиво объяснить). Для Иордании вопрос электроэнергии и обогрева критичен: зимой в том же Аммане вода мерзнет в батареях.

Еще один существенный бонус, который Иордания получит в случае одобрения сделки, — это финансовые выгоды от туризма. В ноябре 2019 года израильские и иорданские власти договорились о восстановлении паломнических маршрутов и христианский святынь в долине реки Иордан. Договор в данном контексте иначе как «подкуп» трактовать сложно: у израильских властей хватает средств для восстановления туристических религиозных маршрутов, а окупится проект в рекордные сроки.

Пока Иордания взяла паузу, пытаясь обуздать волну народного недовольства и, тем самым, предоставляя ещё больший простор для торга. Ситуацию достаточно красноречиво описывает старая еврейская поговорка: «что нельзя купить за деньги, можно купить за очень большие деньги».

Политика Израиля в отношении Иордании укладывается в логику правящей партии «Ликуд», где считают всю хашимитскую династию, ведущую свой род от Пророка Мухаммада, «слугами, которые поднялись, чтобы стать королями» (и таково отношение к большинству арабов в целом).

Мнимое возвеличивание Иордании над остальным арабским миром и неприкрытый подкуп направлены на дискредитацию королевского дома Хашимитов как среди собственного населения, так и других стран, что вызовет так называемую «иорданскую весну» и своеобразное расширение палестинского хаоса на соседнюю Иорданию с последующей аннексией водных ресурсов.

Палестинский Уроборос

Анонсирование «Сделки века» вне зависимости от одобрения или осуждения со стороны вовлеченных сторон спровоцировало очередной виток хаоса. Волнения во всем арабском мире, обстрелы со стороны ХАМАСа и авиаудары ВВС Израиля, выступления израильских экспертов и политиков, призывающих раз и навсегда положить конец «палестинской угрозе».

Для еврейского народа «Сделка века» является мощным консолидирующим документом, возвеличивающим еврейский народ и дающим исключительные права на Землю Обетованную. Закрепленное в сделке положение Иерусалима как единственной возможной столицы Государства Израиль — это пощечина всему арабскому миру, для которого Иерусалим и аль-Акса давно уже стали символами борьбы с сионизмом и оккупационной политикой Израиля.

«Сделка века» — это победа Израиля в этой войне. Однако у каждой монеты есть две стороны.

Негатив от этой победы — в виде обстрелов, последствий региональной эскалации и других эффектов «Сделки» — будет направлен не только на Трампа и израильских чиновников, а на израильский народ, обычных людей, которым не повезет стать жертвами сионистских амбиций и алчности.

Humiles laborant, ubi potentes dissident.

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